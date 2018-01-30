وفد من "استشاري الشارقة" يشيد بجهود "الشؤون الإسلامية" في رعاية المساجد

الشارقة 24:

اطلع وفد من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مختلف مهام وجهود دائرة الشؤون الإسلامية بإمارة الشارقة وما تضطلعه من أعمال عظيمة في نشر المعرفة والثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني ورعايتها للمساجد لتؤدي دورها على الوجه الأكمل.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس لدائرة الشؤون الإسلامية، بمقرها في مدينة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات اللجنة لمناقشة الدائرة خلال الجلسة المقبلة وهي العاشرة ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع.

ضم وفد اللجنة كل من عبد الله مطر خليفه الكتبي رئيس اللجنة، ومحمد عيسى يوسف الدرمكي مقرر اللجنة، والأعضاء الدكتور خليفة بن دلموج، وعبد الله بن سبيعان، وخليفة حميد الكتبي، وسعيد معضد بن هويدن، وأحمد الجراح، ومحمد بو خلف رئيس قسم شؤون اللجان.

فيما استقبلهم الشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وسعادة عبد الله خليفة بن يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، بحضور مسؤولي الشؤون الإسلامية بالإمارة.

في بداية الاجتماع، أبدى سعادة عبد الله بن يعروف السبوسي ترحيبه الكبير بأعضاء المجلس من لجنة المرافق العامة، مؤكداً على الدور الكبير الذي يضطلع به المجلس الاستشاري ليكون عوناً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيداً بما حققه المجلس طوال الفترة الماضية من مناقشات وزيارات ساهمت في تطوير أداء الدوائر وإيصال صوت المواطنين إليها، مؤكداً أن المجلس الاستشاري يعد من السلطات الداعمة والمساندة لكافة الجهات والدوائر لتطوير خدماتها وأعمالها.

بدوره، أعرب عبد الله مطر الكتبي رئيس اللجنة عن شكر المجلس وتقديره للجهود الملموسة التي تقوم به دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بإنشاء المساجد وعمارتها وتعزيز دورها لخدمة المجتمع، ونقل رئيس اللجنة تحيات سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري والأمين العام والسادة الأعضاء والعضوات، مؤكداً أن الزيارة تأتي للتحضير للجلسة المقبلة والاطلاع على أدوار الدائرة للوصول إلى ما يمكنها من نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية ورعاية المساجد وصيانتها والاهتمام بنوعية الخطاب لتوجيه أفراد المجتمع نحو العبادة الصحيحة والعطاء والعمل.

بعدها، قدّم مدير الشؤون الإسلامية نبذة عن الدائرة ومجمل المهام والأعمال المناطة بها وما تقوم به من جهود في تشييد ورعاية بيوت الله، تحقيقاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تيسير إقامة الشعائر بكل سهولة ويسر وتوفير الأجواء الإيمانية لمرتادي المساجد.

ثم استعرض مدير الشؤون الإسلامية مجموعة من المكرمات التي وجه بها صاحب السمو حاكم الشارقة للدائرة والعاملين بها، إيماناً من سموه بأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الدائرة في المجتمع.

واطلع الحضور على الأنظمة والخدمات الإلكترونية الذكية التي تعمل من خلالها الدائرة في إدارة شؤون المساجد والعاملين بها، والخطط المستقبلية للارتقاء بهذه الأنظمة مواكبة لتوجهات القيادة الرشيدة نحو الريادة عالمياً في كافة الخدمات.

بعدها، تداخل أعضاء لجنة المرافق العامة من المجلس الاستشاري في طرح العديد من الموضوعات التي تصب في أعمال الدائرة وجهودها في تلبية كافة الاحتياجات التي تتطلبها رعاية المساجد والتواصل مع المجتمع.

وفي نهاية الاجتماع، أشادت اللجنة بدور الشؤون الإسلامية في رعاية بيوت الله ونشر مفاهيم الدين الصحيحة.