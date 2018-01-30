مجلس ضاحية واسط يوجه رسائل توعية للمجتمع حول ضريبة القيمة المضافة

الشارقة 24:

نظم مجلس ضاحية واسط التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة، مساء الإثنين، بمقره رابع جلسات مبادرته التي تحمل عنوان "يلستنا"، وخصصها لتوعية المجتمع وأبناء الضاحية حول ضريبة القيمة المضافة.



ويأتي انعقاد الجلسة الرابعة للمبادرة التزاماً لنهج المجلس في تنظيم الفعاليات التي تقام في إطار أهداف دائرة شؤون الضواحي والقرى والرامية إلى تعزيز التواصل بين الأهالي في الأحياء السكنية ومجالس الضواحي وبث رسائل التوعية في كافة الجوانب الحياتية .

حضر اللقاء مع الأهالي، محمد راشد بيات رئيس مجلس ضاحية واسط وعلي محمد العويس نائب رئيس مجلس الضاحية، وعدد من أعضاء المجلس.

كما حضر اللقاء القاضي خليفة المهيري والسفير محمد النقبي وعبد الله صالح الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة بوزارة الاقتصاد والعقيد ركن متقاعد عيسى حيدر مدير فرع جمعية الإمارات للعسكريين بالشارقة والمحامي المستشار إبراهيم الحوسني مالك مكتب ILaw للمحاماة وعدد من الكوادر الوظيفية والأهالي ولفيف من المدعوين والتجار وأفراد المجتمع .