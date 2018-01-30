"اقتصادية الشارقة" تختتم برنامجاً تدريبياً للدفاع عن النفس

الشارقة 24:

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، برنامجاً تدريبياً للدفاع عن النفس بالتعاون مع مدرسه الشرطة الاتحادية بالشارقة، وبمشاركة 38 موظفاً من الضباط التجاريين بالدائرة.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تنمية مهارات الموظفين وتطوير قدراتهم، وإكسابهم الخبرات والمعارف الضرورية التي تؤهلهم للقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم بقدرات وفاعلية عالية، للارتقاء بمهاراتهم وكفاءاتهم وتعزيز اللياقة البدنية لديهم من خلال إكسابهم أهم المهارات، حيث تحرص الدائرة على تطوير وتمكين الموارد البشرية وتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز الذي يسهم في الارتقاء بالأداء العام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة، من تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية والمالية والتقنية، وتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي.

وأكد عبد الله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة في الدائرة، أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن استراتيجية الدائرة لإكساب موظفيها المهارات البدنية انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي على الجوانب النفسية والصحية والبدنية، إضافة إلى المساعدة في ممارسة مهامهم الميدانية في المحافظة على حقوق المواطنين والمقيمين في الشارقة.