"الشارقة للقادة" يكمل عقده الأول برؤية جديدة هدفها ترسيخ قاعدة "التعلم الذاتي"

الشارقة 24:

قام منتدى الشارقة للتطوير، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين الحكومية بالشارقة، بإجراء تعديلات على برنامج الشارقة للقادة في نسخته الجديدة والمطورة وهو يكمل عقده الأول، شملت عدة جوانب ليكون برنامجاً متكاملاً يتضمن تدريباً تخصصياً لكل مشارك يراعي الفروق الفردية والشخصية بين المشاركين، مما يسهل استيعاب الدورات المتخصصة ويجعل كل مشارك يتعمّق في تخصصّه ويرفع من أداءه ويطور مهاراته بحسب احتياجاته.

ومن شأن برنامج الشارقة للقادة في دورته العاشرة أن يضمن زيادة فاعلية أداء المشاركين والمشاركات كقادة في كافة المستويات، مما يجعله برنامجاً مميزاً تم تصميمه لكل مشارك.

يتميز البرنامج ويتفرد في منهجية عمله من حيث تمكين المشاركين مع محاور المتخصصين على البرنامج والتعرف على رغابتهم، بجانب الاجتماع مع مدراء المشاركين لمعرفة ما يتوقعونه منهم حتى يتم تصميم دورات خاصة بالمهارات المطلوبة وإلحاقهم بخبرات عملية وتلقي تدريب متخصص في مجال وظيفة المشارك لتحقق التكامل بين تدريب المشارك وبيئته الوظيفية.

الجديد في النسخة العاشرة هو متابعة المشارك بعد انتهاء البرنامج ولمدة ستة أشهر في جهة عمله لضمان استفادته وتطويره لذاته وجوانب ممارسة عمله وانعكاس ذلك على بيئته الوظيفية.

وأكد جاسم محمد البلوشي عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أن البرنامج في جوانبه التطويرية يُرسّخ قاعدة "التعلم الذاتي"، وذلك بما يوفّره من مكتبات إلكترونية وأدوات متنوعة ومعلومات على العكس من طرق التدريب التقليدية عبر التواصل المستمر حيث يكون المجال مفتوحاً أمام المشارك ليتعلم على طريقته فيما يُعرف بحرية التدريب والتعليم.

وأشار البلوشي إلى أن من أهم ما يتم العمل عليه خلال البرنامج هو توفير الجانب القيادي والمحتوى المتميز، كون المشاركين من تخصصات مختلفة وبالتالي يعمل القائمون على تصميم تدريبات متنوعة تناسب كل شخص، وفي الوقت ذاته ربط المشارك بأحدث التطورات العالمية في مجال القيادة والإدارة ومجال عمله المحدد ومتابعة تدريب المشارك.

وأكد عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أن الدورة الحالية ستكون مميزة وخاصة لما تتضمنه من تغييرات على مستوى المحتوى وتحوّل الفكر التدريبي بحيث يتم ضمان ربط الأهداف الشخصية بالأهداف المؤسسية وقياس مخرجات البرنامج لضمان تحقيق الأهداف ونتائج الأداء من خلال عدد من المحاور، إلى جانب تتابع البرنامج التدريبي بالتعاون مع المختصين حتى بعد انتهاء المتدرب من البرنامج.

وأعلن البلوشي إلى أن البرنامج لهذا العام يتميز بإضافة رحلة دراسية لكافة المشاركين والمشاركات ولمدة 10 أيام إلى كلية إنسياد في سنغافورة، وحضور عدد من الدورات والجلسات في مجال قيادة الابتكار ومراكز الأبحاث والاطلاع على التجربة السنغافورية المتقدمة في عدد من مجالاتها.

وأوضح أن منتدى الشارقة للتطوير انطلق برؤية واضحة ومنهجية علمية بفضل الحكمة والرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة التي تؤمن بقدرات شبابنا في قيادة التنمية، حيث تم عقد الشراكة الأكاديمية مع الجامعة الأميركية بالشارقة لغرس مفاهيم القيادة والتميز في الجيل القادم من الشباب لتحقق الرؤية المستقبلية بتنمية وطنية شاملة.

ولفت إلى أن منتدى الشارقة للتطوير فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق بالبرنامج والمرشحين من قبل جهات عملهم وتم اختيار المرشحين وفق معايير واختبارات خاضوها لاختيار النخبة منهم للالتحاق بهذه التجربة الرائدة.