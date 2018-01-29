"اجتماعية الشارقة" تستقطب 2168 متطوعاً جديداً في 2017

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الخدمات الاجتماعية فرصها التطوعية في ديسمبر 2017 بمجموعة واسعة تسعى من خلالها لدعم وتشجيع الجهود التطوعية في مختلف مجالات العمل الإنساني، وتواصل الارتقاء بمكانة إمارة الشارقة وترك بصمة خير ناصعة في هذا المجال لمواصلة العمل في مضمار التنافس على فعل الخير والعطاء المجتمعي، من خلال استقطاب 2168 متطوعاً جديداً خلال عام 2017.

وأكدت فايزة خباب مدير مركز التطوع أن المركز سعى منذ بداية عام 2017 لوضع خطة شاملة للعمل التطوعي مع التركيز على جميع فئات المجتمع من خلال مشاركتهم في المجال التطوعي أو تقديم الخدمات لهم، حيث أطلق المركز 18 فرصة تطوعية وشملت هذه الأعمال التطوعية فئات عدة منها طلاب وطالبات المدارس والجامعات، وكبار السن المقيمين في دار الرعاية والمقيمين لوحدهم في منازلهم، وأطفال الأسر المتعففة، والأطفال فاقدي حق التعليم، والفئات العاملة في إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها، من خلال تنوع البرامج التطوعية الاجتماعية، الترفيهية، التعليمية، الدينية والوطنية".

وأضافت فايزة خباب: ستبقى دائرة الخدمات الاجتماعية تبذل قصارى جهدها للمساهمة الفاعلة في تلبية رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في اتخاذ منهجية العمل المستمر لترسيخ قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية، لتعزيز المكانة البارزة التي تتبوؤها الشارقة على خريطة العمل الإنساني، كما أن ردود الأفعال لدى الأطفال المتطوعين والمنظمين وأولياء الأمور تعطي الدافع في استمرار العمل التطوعي، وأن تحصد اجتماعية الشارقة 35494 ساعة تطوعية في عام واحد "2017"، يعد بذاته حافزاً كبيراً في الاستمرار وتقديم الأفضل لما حققته من نتائج ملموسة أسعدت المجتمع.