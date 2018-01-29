مراكز أطفال الشارقة تستلهم أفكار الأطفال لإنتاج عمل مسرحي

الشارقة 24:

قامت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بتنظيم ورشة "عصف ذهني" لإنتاج عمل مسرحي مستهدفةً 21 طفلاً وطفلة من أطفال النشاطين المسرحي والثقافي، قدمتها سعادة صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وذلك الثلاثاء الماضي، بمركز الطفل في البطائح.

بدأت الورشة بمحاورة سعادة صالحة غابش للأطفال حول تعريفهم للمستقبل وماذا يعني بالنسبة لهم؟؛ ومن ثم قاموا بطرح أفكار متنوعة لمشاهد العمل المسرحي والسيناريوهات التي تدور أحداثها عن تصوراتهم المستقبلية.

وفي هذا الصدد، صرحت عائشة علي الكعبي مدير مراكز أطفال الشارقة بالوكالة، قائلةً: "إننا نسعى دائماً إلى إشراك الطفل بطرح ووضع أفكاره في الأعمال والمشاهد المسرحية التي يقدمها وإخراج مكنوناتهم الذهنية على أرض الواقع، وأن تكون له بصمة واضحة في العمل الذي يُقدم له".

وأضافت الكعبي: "هدفنا من خلال هذه الورشة إلى مشاركة الأطفال في وضع أفكار لإنتاج عمل مسرحي يتم كتابته بالتعاون مع سعادة صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، يجمع بين مفهوم المستقبل ومبادرة "عام زايد"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ليكون مناسبة وطنية لدولة الإمارات للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيَّب الله ثراه".

بينما أكدت سعادة صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أنه لابد وأن يكون للطفل بصمته في العمل المسرحي الذي يقدم له، قائلةً: "آن الأوان أن نعطي الأطفال الفرصة في أن يختاروا العمل الذي يريدون أن يسمعوه أو يرونه ويشاركوا في إنتاجه، لأن هذه الأعمال كمحصلة نهائية هي موجه لهم، والأطفال في الوقت الراهن لا يتلقون الأمور باستسلام، وإنما لديهم القدرة على النقد والاختيار، والجميل في مراكز أطفال الشارقة بأنها تُشرك الأطفال في عملية اختيار ما يُقدم لهم سواءً من برامج أو أفكار أو المشاركة في الأعمال المسرحية".

وأضافت غابش: "لقد دهشت بكم الأفكار التي طرحها الأطفال حول تطلعاتهم المستقبلية خلال الورشة، وكالتزام منا تجاههم فإنه يجب علينا أن نحفظ حقوقهم في هذه الأفكار؛ وأن ننفذها فيما بعد بالتعاون مع المؤسسات المعنية في جانب المسرح".