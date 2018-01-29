د. طارق بن خادم: مؤتمر "الموارد البشرية الـ 5" استكمال لرؤية حاكم الشارقة

الشارقة 24:

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الشارقة للموارد البشرية الخامس، أن انطلاق فعاليات المؤتمر من صباح الأربعاء الـ 31 من يناير، يأتي ليؤكد حرص دائرة الموارد البشرية على استكمال وترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم في تنمية رأس المال البشري .

وأكد أن مؤتمرات الموارد البشرية التي جرى تنظيمها جميعها تتكامل لتعكس واقع الموارد البشرية وتستشرف مستقبلها مستفيدة بذلك من أفضل الممارسات والتجارب العالمية والدراسات المتخصصة في هذا الشأن والتي تضعها بين أيدي المهتمين والمختصين بالموارد البشرية على مستوى الدولة والمنطقة .

ولفت بن خادم إلى مكانة مؤتمرات الموارد البشرية للدائرة وجهودها في تسليط الضوء على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام دور رأس المال البشري في نجاح العملية التنموية التي تبذل أقصى الجهود في تحقيقها.

وتطرق إلى مؤتمرات دائرة الموارد البشرية والتي بدأت في عام 2012م من خلال المؤتمر الأول والذي أقيم بعنوان رأس المال البشري والتنمية المستدامة وعكس حرص القيادة الرشيدة على تأكيد أهمية تأهيل وتطوير القوى والأطر البشرية الوطنية لتعزيز مكانتها في عملية التنمية.

وعن المؤتمر الثاني الذي أقيم في عام 2013م أشار الدكتور طارق بن خادم إلى أنه أقيم تحت شعار المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم الموارد البشرية وعكس في محاوره دور القطاع الخاص كمفصل أساسي من مفاصل العمل الاقتصادي والتنموي الوطني.

وأردف متطرقاً إلى المؤتمر الثالث الذي أقيم في عام 2014م وانطلق تحت شعار تمكين الموارد البشرية وما ارتكز عليه من سياسات هدفت إلى أهمية التأهيل والتمكين في الارتقاء بالأداء المهني للكوادر البشرية.

وعن المؤتمر الرابع ضمن سلسلة مؤتمرات الموارد البشرية والذي انعقد في عام 2015م أوضح أنه أقيم تحت شعار التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في سعي حثيث لتحقيق التنمية المُستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت الدكتور طارق سلطان بن خادم إلى أن المؤتمر الخامس والذي سيبدأ الأربعاء بمجمع كليات الطب بجامعة الشارقة سيأتي ليواصل ما جرى طرحه خلال المؤتمرات السابقة ويؤكد على مضامين ومحاور شعاره استراتيجيات التأهيل الحديثة في مجتمع المعرفة، في ظل السعي للنهوض المتواصل بأداء الكوادر البشرية لتكون قادرة على العطاء في عصر التكنولوجيا والتطور السريع .

وأشار بن خادم إلى أن مؤتمر الشارقة للموارد البشرية يبدأ من صباح يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري وسيشهد عقد جلستين، سيناقش في جلسته الأولى محور مجتمع المعرفة: المفهوم، الأسس، التحديات، رؤى ابتكارية.

أما في الجلسة الثانية، فسيتم عرض نماذج تطبيقية للمجتمع المعرفي في بيئات الأعمال، حيث ستقدم نماذج مطبقة للتحول إلى مجتمع المعرفة، على المستوى الاتحادي والمحلي.

وعن اليوم الثاني أشار د. طارق بن خادم أن الفعاليات ستبدأ بجلسة حوارية على هامش المؤتمر، تناقش الورقة العلمية الخاصة بالمؤتمر وتليها الجلسة الثالثة تحت عنوان تكنولوجيا الاتصال التفاعلي وبناء مجتمع المعرفة.

وأشار إلى أن الجلسة الرابعة وهي الختامية ستركز على صناعة أجيال واعدة في مجتمع المعرفة.