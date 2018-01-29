"أشغال الشارقة" تطبق معايير عمرانية خاصة لذوي الإعاقة في مداخل جامعة الشارقة

الشارقة 24:

انطلاقاً من توجهات الحكومة الرشيدة بتوفير خدمات متطورة ومتخصصة لذوي الإعاقة، أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة 100 منحدر مخصص لكراسي ذوي الإعاقة بتكلفة 3 ملايين درهم، بإجمالي طول ما يقارب 900 متر، وجهزتها بالمواصفات المعتمدة لتسهيل الحركة والتنقل في استخدام المباني للوصول بسهولة وبدون عوائق، وذلك في جميع مداخل أبنية جامعة الشارقة.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن المشروع يأتي من الاهتمام اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بذوي الإعاقة، وتوجيهات سموه بتوفير كافة الإمكانيات والوسائل لتحقيق دمجهم وإكمال تعليمهم مع وضع حقوقهم كفئة خاصة ضمن أولويات الإمارة.

وقال المهندس عبد الله نعمان رئيس قسم الإشراف بإدارة مشاريع المباني: "إلى جانب التسهيلات المعروفة التي يجب توفيرها في المباني كأن تكون المواقف المخصصة لذوي الإعاقة قريبة من مداخل المنشأة، إلى جانب اتساعها مع أبواب تفتح أتوماتيكياً حتى يسهل عملية الدخول والخروج من المبنى، ومواقع مقابض الارتكاز، مع تزويدها بالعلامات الإرشادية اللازمة، تم إنشاء منحدرات خاصة بنسب ميول لا تزيد عن 1إلى 12عند السلالم الخارجية، بالإضافة إلى توفير مسارات مباشرة ودون عوائق من المواقف، وأن تكون الممرات ذات عرض كاف لحركة ذوي الإعاقة.

وأضاف نعمان: "كما تم مراعاة تنفيذ المنحدرات الخاصة بالأرصفة ضمن الرصيف نفسه وفي حال وجود منحدرين متتالين تم عمل منطقة مستوية بينهما، و تجهيز جميع المنحدرات والممرات والسلالم بالإرشادات التحذيرية اللازمة، و مراعاة أن تكون هذه المنحدرات باتجاه حركة المشاة على الرصيف و السطح العلوي للمنحدر مستوياً وخالياً من التجاويف التي تعيق الحركة".

من جهتها، قالت مريم المازمي مدير مركز الاتصال المؤسسي بالدائرة: "إن المشروع يمثل عنواناً عريضاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية لصالح فئة اجتماعية واسعة، ومن المشاريع المجتمعية التي تجسد التطبيق العملي المستدام للمسؤولية المجتمعية، ولدور الدائرة في تطبيق اشتراطات المباني المراعية لذوي الإعاقة وإتاحة البيئة المراعية لهذه الفئة".

من جهته، قال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع إن إدارة الأفرع انتهت نهاية العام الماضي من إنشاء ممر في مدخل مكتبة خورفكان مخصص لكراسي ذوي الإعاقة.