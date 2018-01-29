"المنتدى الإسلامي" بالشارقة يختتم سلسلة محاضرات اللغة العربية لغير الناطقين بها

الشارقة 24:

اختتم المنتدى الإسلامي بالشارقة سلسلة المحاضرات الموجهة لغير الناطقين بالعربية في الجامعة القاسمية، والتي نظمها المنتدى خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الجاري، في الجامعة القاسمية، ضمن العمل الثقافي المشترك بين المؤسستين الرامي إلى تطوير المخرجات الأكاديمية وتعزيز الهوية الثقافية للمجتمع، بحضور لفيف من الطلبة والدارسين ومحبي اللغة العربية.

شهدت المحاضرات إقبالاً وتفاعلاً من الطلبة وعدد من المتخصصين والمهتمين بالثقافة الإسلامية واللغة العربية، وقدمت الدكتورة أسماء عوض من كلية الآداب في جامعة الشارقة المحاضرة بعنوان "جماليات اللغة العربية لغير الناطقين بالعربية"، وناقشت خلالها 3 محاور وهي: التعريف باللغة العربية وأهميتها بين اللغات، جماليات النطق العربي، جماليات الخط العربي.

وفي السياق ذاته، كرم سعادة الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي بالشارقة، وسعادة الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، الفائزين في مسابقة اللغة العربية 2017 في نسختها الثالثة، والتي تم إطلاقها دعماً لتنمية المهارات الطلابية، وفي إطار الاهتمام باللغة العربية وعلومها، في كتاب نظم مائة المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي، وهو أحسن ما نظم في علم البلاغة والبيان، ويعني المنتدى على تعزيز العربية وخدمتها باعتبارها من المقومات الأساسية للأمة، وأمتن روابطها الفكرية، لذا يحرص المنتدى الإسلامي على ترسيخ ارتباط اللغة في نفوس أبناء المجتمع ليحافظ على صفائها ونقائها ومتخصصة لطلاب الجامعات.

وأكد سعادة الدكتور ماجد بوشليبي في كلمة خلال حفل الختام، قائلاً: "إن الخطى الثابتة التي تسير بها إمارة الشارقة في نهجها الحكيم، في استثمارها الإنساني عبر مشروعها الحضاري في خدمة الأدب عامة والثقافة، وفي تأصيل الثقافة الإسلامية وعلومها خاصة".

وأكد الدكتور بوشليبي أن الجامعة القاسمية شريك استراتيجي للمنتدى الإسلامي في العمل الثقافي، وحقل خصب بالنخب الفكرية الواعدة، والتي تسهم فعاليات وبرامج المنتدى في تطويرها بالوعي والإدراك المتزن، وصقلها بالثقافة الهادفة، وذلك بالاستعانة بكتب العلوم الشرعية وكتب التراث في اللغة العربية والنحو.

وشكر الدكتور ماجد التفاعل الكبير الذي واكب إطلاق المسابقة في مارس الماضي، حيث تنافس فيها العديد من الطلبة، وخضعوا لاختبارات لجنة التحكيم.