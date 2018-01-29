"الشارقة للتخطيط العمراني" يستعرض مشاريعه بمؤتمر "التوجه المستقبلي" بأبوظبي

الشارقة 24:

شارك مجلس الشارقة للتخطيط العمراني في الدورة الرابعة من مؤتمر التوجه المستقبلي لتصميم المساحات الخضراء والأماكن العامة، والذي تقام فعالياته 29 و30 يناير في منتجع جولف ونادي صحي ويستن أبوظبي، بتنظيم دائرة التخطيط العمراني والبلديات، حيث كان ضمن المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر سعادة المهندس خالد محمد آل علي، الأمين العام للمجلس، والمهندس فال زيليج، خبير التخطيط العمراني في المجلس.

وخلال المؤتمر، قدم المهندس خالد آل علي، والمهندس فال زيليج، عرضاً اشتمل على أهم الاستراتيجيات والرؤى الرئيسية والمستقبلية التي يقوم عليها المجلس، والتي تضمنت التخطيط العمراني وتطوير البنى التحتية للأماكن العامة، وإعطاء الأولوية لتحقيق أعلى مستويات الرضى العام والمصلحة العامة، وحماية الأصول العامة، والتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية لتنفيذ المشاريع، إضافة إلى عرضهما لأهم ممارسات التخطيط المتبعة في مختلف أنحاء الشارقة والتي تعالج بشكل كبير التحديات التي تواجه تصميم المناظر الطبيعية في مختلف مناطق الشارقة.

وقال المهندس خالد محمد آل علي: "يسعدني أن أكون متحدثاً رئيسياً في هذا الحدث الاستثنائي، مع تقديم نبذة حول ما نقوم به في المجلس من مشاريع لها تأثير إيجابي في تعزيز مستويات الرفاهية ونوعية وجودة حياة المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة، والتي تأتي ضمن أولويات المجلس الرئيسية والرامية إلى توفير كافة متطلبات واحتياجات الاستدامة في الإمارة على المدى الطويل، في الوقت الذي تلعب فيه جميع مشاريعنا العامة دوراً أساسياً في ضمان مستقبل مشرق لمختلف نواحي الحياة في الشارقة".

وأضاف آل علي: "إن رؤية المجلس ترتكز على أن تكون الشارقة من بين المدن الرائدة عالمياً في تجسيد مجتمع الرفاه على مستوى جودة الخدمات ورقي الأماكن العامة، ويعد مؤتمر أبوظبي 2018 المتخصص في أعمال تصميم المساحات الخضراء والأماكن العامة المستقبلية منصةً مثالية لعرض إنجازاتنا، وإلقاء الضوء على أفضل ممارساتنا وخبراتنا في هذا المجال".