المختبر الجنائي بشرطة الشارقة يستقبل وفداً من إدارة الطب الشرعي بوزارة العدل

الشارقة 24:

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على ترسيخ مبدأ الشراكة وتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات العدلية بالإمارة، والحرص على تذليل أي عقبات قد تقف عائقاً أمام تطوير العمل والسير به نحو أعلى المستويات، استقبل العميد أحمد حاجي السركال رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بشرطة الشارقة، بحضور العقيد عادل المازمي مدير فرع فحص الآثار المادية، والعقيد رائدة بن خادم مدير فرع التحاليل الكيميائية، في مكتبه، الدكتورة فاطمة الخميري مدير إدارة الطب الشرعي بوزارة العدل والوفد المرافق لها.

حيث رحب السركال بالوفد وعقد لمناقشة جملة من النقاط والمواضيع التي تهم العمل المشترك، والاستماع إلى الرؤى والتصورات التي تحقق أكبر قدر من الاستفادة المثلى من الخبرات والتقنيات الحديثة المستخدمة في المختبر لتحليل العينات البيولوجية في القضايا الواردة من الطب الشرعي.

وتضمن الاجتماع بحث مختلف أوجه التعاون الثنائي وتكامل الأدوار بين الجانبين فيما يتعلق بتحديث الأساليب والبرامج المتبعة وسبل تطويرها بما يتناسب مع التطلعات الفنية المعاصرة في تطبيق أحدث الممارسات، حيث أثنى السركال على الدور المهم الملقى على عاتق الأطباء الشرعيين ودورهم في الإثبات الجنائي.

وفي نهاية الاجتماع، أكد السركال على أهمية هذه اللقاءات لما لها من دور إيجابي وحيوي في زيادة مستوى التنسيق، وبما يحقق من جودة أداء المهام، كما عبرت الدكتورة الخميري عن سعادتها بالزيارة التنسيقية، مشيدة بالكفاءات العلمية البشرية ومستوى التقنيات الحديثة المستخدمة للكشف عن الجريمة في المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، وقدمت شهادات شكر وتقدير للمسؤولين تقديراً لجهودهم المتميزة وتعاونهم المثمر مع الأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى إهداء رئيس القسم بالإنابة كتاب حديث يتحدث عن تاريخ الطب الشرعي.