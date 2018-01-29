شرطة الشارقة تعلن تمديد تجديد فحص وتسجيل شبه المقطورات إلى ثلاث سنوات

الشارقة 24:

أعلنت إدارة تراخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة عن تمديد فترة إعادة فحص وتسجيل شبه المقطورات (القالوصات) إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة كما هو متبع حالياً.

وتأتي هذه الخطوة بهدف التيسير على ملاك المقطورات المستخدمة في قطر المركبات والدراجات النارية وتشجيعهم على الالتزام بالمراجعة الدورية لصلاحية شبه المقطورات، من خلال إعادة فحصها وتسجيلها لدى الإدارة وفق النظم المعمول بها في فحص المركبات والآليات.

وأهاب العقيد علي أحمد بو الزود مدير إدارة تراخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة بأصحاب شبه المقطورات للاستفادة من هذه التسهيلات في الحرص على المراجعة الدورية لمقطوراتهم، والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، وتقديم خدماتهم بكفاءة عالية دون عوائق أو مشكلات يتسبب بها عدم صلاحية المقطورة، أو وجود أعطال بها مما يترتب على ذلك من نتائج قد تضر بهم وبالمستفيدين من خدماتهم، موضحاً أن عدد شبه المقطورات المسجلة لدى إدارة تراخيص الآليات والسائقين بالشارقة يتعدى 120 مقطورة تعمل على جميع طرق ومناطق الإمارة.