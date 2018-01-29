شرطة الشارقة تعزز جهودها الأمنية من خلال دوريات الحد من الجريمة

الشارقة 24:

تحقيقاً لرؤية واستراتيجية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وفي إطار سعي القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى رفع نسبة الشعور بالأمن وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، وخفض الجريمة وإبقائها عند أدنى مستوياتها وضبط الوقائع الإجرامية والظواهر السلبية من خلال وضع وتطوير الخطط المناسبة للحد من الجريمة، عززت شرطة الشارقة جهودها الأمنية من خلال دوريات الحد من الجريمة.

وأكد العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أن الدوريات تهدف لتعزيز الوقاية من الجريمة والعمل على منع وقوعها من خلال الحضور والتواجد المستمر في كافة مناطق الإمارة وفي جميع ساعات اليوم، وتوظيف كافة المعطيات في رصد مؤشرات وقوع الجرائم، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، واتخاذ التدابير الوقائية للحيلولة دون ارتكاب الجرائم، ورصد العوامل والأوضاع التي تشكل بيئة ملائمة أو أرضية مناسبة لتيسير وقوعها والناجمة أساساً عن بعض السلوكيات التي تتسم بالإهمال واللامبالاة وعدم اتخاذ الاحتياطات الكافية من قبل المستهدفين.

وأشار العقيد العاجل: "أنه وفي ضوء الخطط المستحدثة لدوريات الحد من الجريمة، فسوف يتم تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز الحضور والتواجد الشرطي على مدار 24 ساعة في كافة المناطق والمواقع على مستوى إمارة الشارقة، ومنح صلاحيات ميدانية واسعة لقيادات الفرق والدوريات الأمنية من الضباط للتدخل الشرطي الاستباقي في كافة الحالات والأوضاع المثيرة للاشتباه ومعالجتها وفق القانون بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون مع الجمهور وتبادل المعلومات بين كافة الوحدات الميدانية بهدف التنسيق فيما بينها للحد من وقوع الجرائم خاصة في بعض المناطق التي تشهد تصاعداً نسبياً في مؤشرات الجريمة.