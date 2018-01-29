مؤتمر اللغة العربية الدولي الثالث بالشارقة ينطلق الأربعاء

الشارقة 24:

أكد الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة - أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، أن المركز أصدر كتاباً خاصاً بالمشاركات التي تم تحكيمها بمؤتمر اللغة العربية الدولي الثالث بالشارقة 2018، في إطار فعاليات مؤتمر اللغة العربية الدولي الثالث بالشارقة الذي ينطلق صباح الأربعاء المقبل.

ولفت الحمادي إلى أن المؤتمر يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مدى يومين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى النهوض باللغة العربية وتعزيز انتشارها وتطوير تعليمها وتعلمها.

وأشار الحمادي إلى أن مؤتمر اللغة العربية الدولي الثالث ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعة القاسمية بالشارقة بعنوان "تعليم اللغة العربية وتعلمها، تطلع نحو المستقبل: الفرص، والتحديات".

ولفت إلى أن برنامج المؤتمر في اليوم الأول سيتضمن كلمة ترحيبية للأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وكلمة لوزارة التربية والتعليم يقدمها معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، بجانب كلمة رئيس المؤتمر الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، إلى جانب قصيدة في حب اللغة العربية بعنوان "صريع هواك" للشاعر الأستاذ الدكتور عبد الرزاق حسين.

وأكد الدكتور عيسى الحمادي أن محاور مؤتمر اللغة العربية الدولي الثالث تتناول عدداً من المحاور الرئيسة في مجال تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، وهي: التحديـات التي تواجه اللغـة العربيـة في ظلّ تحديات عصر العولمة والتقانة، وتطوير محتوى مناهج اللُّغة العربيَّة في مجال مفاهيم العروبة والبُعد العربيّ لتعزيز الهوية، ورؤى ومداخل جديدة في تعليم اللغة العربية وتعلمها، واستراتيجيات تدريس مقررات اللغة العربية وتقويمها، وربطها بمخرجات التعلّم في مؤسسات التعليم، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ضوء المناهج والاستراتيجيات والتكنولوجيا الحديثة، ومشكلات تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بها وبغيرها: الأسباب وطرق العلاج ووسائله، وتطوير المناهج والبيئة التعليمية في ضوء المقاربات المعاصرة والتكنولوجيا الحديثة ،والتقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها، تنوعها، وتحدياتها، ومعايير اختيار معلّمي اللغة العربية، وإعدادهم وتدريبهم على التعليم الإبداعي للغة العربية والإبداع في تعلم اللغة العربية وتعليمها، واللسانيات وتطبيقاتها التربوية في تعليم اللغة العربية وتعلمها، للناطقين بها، والناطقين بغيرها.

وأضاف الحمادي أن المؤتمر يسعى إلى استطلاع واقع اللغة العربية، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، وتشجيع الإبداع والمبدعين، وجعل اللغة العربية مسايرة لمتطلبات العصر، ووضع الحلول العلمية والعملية لمعالجة مواطن الصعوبة، لفتح آفاق مستقبلية للبحث الجاد لتطوير اللغة العربية، وتوظيف المفاهيم والنظريات الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها، كما أنه يسعى إلى معرفة الإمكانات المتاحة لخدمة اللغة العربية وآفاقها المستقبلية، لتواكب التطوّرات العلمية والتكنولوجية السريعة، حسبما يقتضيه العصر في ظلّ تحديات عصر العولمة والتقانة، بالإضافة إلى تشجيع البحوث والدراسات الخاصة بخدمة اللغة العربية، لمناقشة التحديات العصرية التي تواجه مستقبل تعليم اللغة العربية وتعلمها.