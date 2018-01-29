حلبة تزلج "سيدات الشارقة" تشهد إقبالاً كبيراً في اليوم المفتوح

الشارقة 24:

شهدت حلبة التزلج على الجليد، الذي أعاد نادي سيدات الشارقة افتتاحها، السبت، إقبالاً كبيراً من قبل السيدات والأطفال وعشاق رياضة التزلج على الجليد الذين وفدوا من مختلف إمارات الدولة للاستمتاع باليوم المفتوح، الذي خصصه النادي بمناسبة إعادة افتتاح الحلبة تحت شعار "معنا يحلو التزلج".

وأضافت إدارة النادي على الحلبة، التي تعد الوحيدة المخصصة حصرياً للسيدات على مستوى إمارة الشارقة، إضافة جملة من التحديثات والتصاميم والمعدات الجديدة والمرافق ذات المعايير العالمية، وصالة للتدريب، وغرفة مخصصة لتقديم الإسعافات الأولية.

وتضمن برنامج اليوم المفتوح باقة من العروض المنفردة قدمتها مجموعة من المحترفات، بحضور حشد واسع من السيدات والأطفال، بعد أن وجه النادي دعوة عامة للاستمتاع بهذه العروض، مع توفير فرصة للأطفال للاستمتاع بممارسة هواياتهم في التزلج، كما أتاحت لهم تجربة "كافيه التزلج" الملحق بالحلبة.

وتتسع الحلبة لـ 50 متزلجاً وتوفر للزائرات دروس في التزلج، فضلاً عن باقة من العروض الحصرية المخصصة للأفراد والمجموعات.

وتوفر الحلبة بعد تحديثها غرفة للتدريب تم تصميمها خصيصاً للسيدات المحترفات ومجموعات التزلج على الجليد لزيادة مستويات اللياقة البدنية، وصقل مهاراتهن، كما يوفر النادي مجموعة من المدربات المتخصصات والمؤهلات للإشراف على توجيه وتدريب المبتدئات الراغبات بتعلم الرياضة لكي يصبحن من المحترفات بالتزلج على الجليد.

وبهذه المناسبة، قالت علياء الهرمودي رئيس قسم إدارة الأعمال: "سعداء بالنجاح الذي حققه اليوم المفتوح للتزلج على الجليد، إذ جاء تجسيداً للرؤية التي يتبناها النادي بهدف تشجيع السيدات والفتيات على اتباع نمط حياة صحي في أجواء عائلية ممتعة وآمنة، حيث وفرَ اليوم المفتوح فرصة ممتعة لممارسة هذه التجربة"، ودعت الهرمودي جميع السيدات والفتيات لزيارة النادي والتسجيل في دورات التزلج على الجليد للاستفادة من هذا المرفق الحصري والخاص، الذي يوفر لهن بيئة مثالية لممارسة الرياضة.

وأضافت الهرمودي: "يحرص نادي سيدات الشارقة على توفير مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تعزز قدرات السيدات والزائرات في المجالات الرياضية وتنمي هواياتهن المختلفة بهدف زيادة لياقتهن البدنية، ومن هذا المنطلق، تعاقدنا مع مجموعة من المدربات المتخصصات المحترفات لتلبية احتياجات جميع المستويات في رياضة التزلج على الجليد، سواء المحترفات أو الهاويات الراغبات بصقل مهاراتهن في التزلج على الجليد للمنافسة على مستويات أعلى".

ويوفر النادي للفتيات من سن 5 سنوات فرصة الاستمتاع بمرافق التزلج، أما الأولاد الذين لا تتجاوز أعمارهم 8 سنوات فيمكنهم أيضاً الانضمام إلى هذه الأنشطة.

وتفتح حلبة التزلج أبوابها من السبت إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من 2 بعد الظهر وحتى 9 مساءً.

ويقدم المجمَع الرياضي، التابع لنادي السيدات الشارقة، مرافق متعددة للأنشطة الرياضية والترفيهية المجهزة بأحدث التقنيات تحت سقف واحد، بما في ذلك شاطئ السيدات، وحلبة التزلج، والمسابح الاولمبية، والملعبان الخارجيان للتنس، وفريق الإنقاذ والمدربين المحترفين.