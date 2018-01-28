"الاتحادية للكهرباء والماء" توعوي أطفال الذيد بأهمية الترشيد

الشارقة 24 – وام:

نظمت إدارة الترشيد بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ورشة توعوية لنحو 70 طفلاً وطفلة من منتسبي روضة الحصن بالذيد، تحت شعار "لمستقبل مستدام.. اجعل الترشيد أسلوب حياة".

وتأتي الورشة التوعوية، في إطار سعي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء المستمر، لنشر ثقافة ترشيد الكهرباء والماء، بالاستناد إلى رؤية الإمارات 2021، من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

هدفت الورشة إلى توعية الأطفال، بأهمية ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والمياه، والحفاظ عليهما، انطلاقاً من أهمية غرس هذا السلوك الإيجابي في فئة النشء من مختلف المراحل السنية.

وفي ختام الورشة، تم توزيع الهدايا التوعوية والترشيدية في أجواء مبهجة للأطفال.