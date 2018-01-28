"الشارقة للخدمات الإنسانية" تكرم المشاركين بمبادرة "نحن معكم"

الشارقة 24:

أعلنت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عن تنظيم حفل خاص لتكريم الداعمين والمشاركين في المبادرة الإنسانية نحن معكم، التي أطلقتها بلدية البطائح ضمن المبادرات الإنسانية لمهرجان البطائح الشعبي 3 وذلك يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 الساعة العاشرة صباحاً في مقر مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

ويأتي هذا الحفل ضمن إطار شكر الجهات والشركات والأشخاص الداعمين والمشاركين الذين قدموا الدعم المادي لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وأيضاً لإتاحة الفرصة للتعرف على الأنشطة والخدمات الإنسانية التي تقدمها المدينة لذوي الإعاقة على مختلف أنواعها وأيضاً توجيه رسالة مجتمعية إلى المجتمع للمشاركة في دعم هذا الجانب الإنساني الكبير لتوفير أفضل وأعلى مستويات الخدمة والرعاية لذوي الإعاقة.