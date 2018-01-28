أطفال مراكز الشارقة أوائل "صيف بلا فراغ 2017"

الشارقة 24 – وام:

شاركت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في الحفل السنوي الختامي لفعاليات وبرامج جمعية توعية ورعاية الأحداث لعام 2017، التي نظمتها الجمعية برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية، الجمعة، في نادي ضباط الشرطة بالقرهود، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، وسعادة سلطان صقر السويدي نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبد الله أمين السر العام أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ونخبة من المكرمين من مؤسسات الدولة ومدارسها وأولياء الأمور، وذلك احتفاء بالفائزين في مسابقة صيف بلا فراغ 2017.

وكرم معالي الفريق ضاحي خلفان، الفائزات من مراكز أطفال الشارقة والحاصلات على المراكز الأولى في المسابقة، وذلك في مجال "صديق المكتبة" الفئة الأولى.

وفازت الطفلة ميثة حمد عبيد الزعابي بالمركز الأول، بينما فازت الطفلة مريم حسن إبراهيم المراشدة بالمركز الثاني، وهما من مركز الطفل في كلباء، أما المركز الثالث فكان من نصيب الطفلة مارية أحمد علي النقبي من مركز الطفل في خورفكان.

كما تم تكريم الفائزات في مجال "الرسم" الفئة الأولى، وهم الطفلة ميرة سعيد محمد الراشدي من مركز الطفل في الثميد لحصولها على المركز الأول، والطفلة عائشة غريب علي السعدي من مركز الطفل في خورفكان لحصولها على المركز الثاني، والطفلة فاطمة فرج الأميري من مركز الطفل في حلوان لحصولها على المركز الثالث.

وتم منح مراكز أطفال الشارقة درع المؤسسات، وذلك تكريماً لإسهاماتها الدائمة وجهودها المثمرة في المشاركة بالمسابقة.