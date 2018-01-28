برنامج وفر ينظم معرضاً مصاحباً لفعاليات مؤتمر الشارقة للموارد البشرية

الشارقة 24:

تنظم دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة "معرض برنامج وفر" ضمن فعاليات مؤتمر الشارقة الخامس للموارد البشرية 2018 والذي يتضمن مشاركة عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ويعد برنامج وفر الذي كشفت عنه الدائرة مطلع 2013 إحدى المبادرات الحكومية التي أطلقتها الدائرة دعماً للموظفين والمتقاعدين في حكومة الشارقة.

وأكدت جواهر سيف العود مدير برنامج وفر أن المعرض يأتي في إطار تعريف المشاركين والزوار بـ "برنامج وفر" وبكافة المزايا والعروض والخصومات التي يقدمها للمستفيدين من موظفي حكومة الشارقة، فضلاً عن التعريف بالشركات المنضمة للبرنامج حسب تصنيف خدماتها ومنتجاتها التجارية.

وأضافت: أن المعرض المصاحب سيقام في مجمع كليات الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة خلال انعقاد المؤتمر في الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري وحتى الأول من شهر فبراير، ويضم المعرض 7 شركات وهي طيران الإمارات والمركز الميكانيكي للخليج العربي بي أم دبليو ودناتا للسفريات، والشركة العربية للسيارات "نيسان" ومستشفيات ومراكز ميدكير الطبية ومجموعة الاتصالات – اتصالات ومجموعة إعمار للضيافة.

كما بينت مدير برنامج وفر أن الشركات ستقدم من خلال مشاركتها في المعرض هدايا عديدة للحضور وذلك بتقديم سحوبات ستقام في اليوم الأول من فعاليات المؤتمر، إضافة إلى الجائزة الكبرى من طيران الإمارات.