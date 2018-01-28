د. عصام الزرعوني: المقاعد الخاصة بالأطفال بالسيارات تحميهم من إصابات الرأس المؤدية للوفاة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه الدكتور عصام الزرعوني استشاري ورئيس قسم مركز الحوادث بالطوارئ بمستشفى القاسمي، بالشكر للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مبادرته الجميلة الخاصة بسلامة الأطفال.

وقال الزرعوني لـ "الشارقة 24"، بصفتي كطبيب وأتعامل مع كثير من الإصابات الخاصة بالأطفال، لابد من استخدام المقاعد الخاصة بالأطفال لأنها مهمة جداً وتحميهم بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن العامل الأكبر في إصابات الأطفال التي من الممكن أن تؤدي إلى مضاعفات أو إصابات أو حالات وفيات هي إصابة الرأس حيث ثبت علمياً أن هذه المقاعد الخاصة بالأطفال تحمي من إصابات الرأس.

وأضاف الزرعوني أن أي دولة حول العالم تهتم بالدرجة الأولى بالثروة البشرية ولعل أهم ما في هذه الثروة أطفالنا فلذات أكبادنا وشبابنا حيث نحاول بكل الطرق الحفاظ عليهم.

وفي ختام حديثه لـ "الشارقة 24"، دعا رئيس قسم مركز الحوادث بالطوارئ بمستشفى القاسمي أفراد الجمهور للتجاوب مع هذه الحملة إيجابياً والحفاظ على أطفالنا من خلال استخدام مقاعد الأطفال في السيارات.