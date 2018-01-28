محمد راشد بيات يكرم عدداً من المتميزين بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

كرّم العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، الملازم أول حسين سليمان والعريف دعاء محمد من إدارة الشرطة المجتمعية، وذلك لتفانيهما وإخلاصهما في العمل الذي أعطى صورة حضارية للقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقال مدير عام العمليات الشرطية، إن تكريم الموظفين المتميزين هو منهج ثابت في وزارة الداخلية، إيماناً منها بأهمية التكريم ودوره الفاعل في رفع المعنويات وتحفيز القدرات ونشر روح التنافس وغرس روح المبادرات الفاعلة.

وأعرب المكرمان عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعكس تقدير المؤسسة وحرصها على مكافأة المتميزين.

حضر التكريم العقيد الدكتور عبيد المختن مدير إدارة الشرطة المجتمعية والمقدم أحمد المري نائب مدير الإدارة.