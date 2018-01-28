سيف الشامسي يشيد بجهود المتميزين بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة صباح الأحد 28-1-2018 النقيب نسيم سالم المشوي من إدارة الاستراتجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، لحصولها على المركز الأول لمشروع نظام الهوية الموحد ضمن مشاركتها في مبادرة "هاكاثون عجمان" التي أطلقتها حكومة عجمان الرقمية.

وأشاد قائد عام شرطة الشارقة بالمشروع والأفكار الإبداعية والابتكارية التي تأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية.

مثمناً المشاركات المتميزة والتي تعدّ إضافة مهمة لمسيرة النجاح والتفوق بشرطة الشارقة، لافتاً إلى أنها تنعكس إيجاباً في تحقيق إنجازات ملموسة داخل المؤسسة الشرطية بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للموظفين للتفكير والإبداع خارج الروتين اليومي وإفساح المجال أمامهم للتعامل في إطار المصطلحات والأدوات الابتكارية.

ومن جانبها عبرت المكرمة عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم الذي اعتبرته دافعاً كبيراً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.