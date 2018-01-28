"تخطيط الشارقة" تصدر دليلها الأول لخدمات المتعاملين

الشارقة 24:

انطلاقاً من رؤيتها الهادفة للتسهيل على المراجعين أصدرت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة دليل خدماتها الأول لفئة الأفراد والذي يضم 40 خدمة تقدمها الدائرة بشكل يومي للقاطنين بإمارة الشارقة عبر مقرها الرئيسي بمنطقة اللية وفروعها بمناطق "الذيد، خورفكان، كلباء، ودبا الحصن" ومكتبيها بمنطقتي الحمرية والمدام، أو عن طريق خدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية.

خالد بن بطي: دليل الخدمات يُقدم منهجية موحدة ومعايير واضحة

وأكد سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري – رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، أن دليل الخدمات يتضمن وصفاً للخدمات التي تقدمها دائرة التخطيط والمساحة من خلال جميع القنوات، سواء كانت خدمات رقمية أو خدمات مقدمة وجهاً لوجه وإيضاحات للمتطلبات والخطوات التي يجب على المتعاملين اتخاذها للدخول إلى الخدمات.

وأضاف سعادة رئيس الدائرة أن الدليل الإرشادي للخدمات يُمكن الجهات من تحقيق التميز في تقديم الخدمات، وتحقيق رضا المتعاملين عبر وضع منهجية موحدة ومعايير واضحة للتواصل مع كافة المستفيدين من خدماتها، والتركيز على توفير المعلومات للمتعاملين والأدوات اللازمة لتسهيل الوصول إليها عند طلبها.

معلومات الدليل الدقيقة تحقق الفهم المشترك بين المتعاملين والموظفين

وأشار سعادته إلى أن مبادرة إصدار دليل الخدمات تعمل على تعزيز رضا المتعاملين عن طريق تزويدهم بمعلومات دقيقة وكاملة حول الخدمات التي تقدمها الدائرة، وتعزز كذلك كفاءة الخدمات لدى الدائرة عن طريق زيادة عدد المعاملات الخدمية التي تُنجز من المرة الأولى، إضافة إلى تأمين عملية الفهم المشترك بين المتعاملين والموظفين حول الخدمات المتوفرة.

كما لفتت شيخة حنايا السويدي مدير إدارة الوثائق بالدائرة ورئيس فريق تطوير الخدمات إلى أن الدليل يُجيب على العديد من الأسئلة المتداولة والمكررة عند إجراء الخدمات، مثل السؤال عن الخدمات المتوفرة والخطوات التي يجب القيام بها قبل التقدم بطلب الحصول على خدمة محددة، والمستندات اللازمة من الشخص المخول له التقدم بطلب الخدمات والتكلفة المادية وغيرها من المتطلبات التي تضمن إنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن.

وأضافت السويدي أن عملية إصدار دليل الخدمة مرت بعدة مراحل أساسية تمثلت أولها في عقد أكثر من اجتماع مع مدراء وممثلي الإدارات الهندسية لحصر الخدمات ومراجعة نوع وهيكلية الخدمات المقدمة، واشتملت المرحلة الثانية على عملية التدقيق والمراجعة على المعلومات المستلمة من الإدارات الهندسية ومن ثم إدراجها بالدليل، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة وفيها تم تعميم الدليل عبر القنوات المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للدائرة ومركز المعاملات والتطبيقات الذكية للدائرة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت مدير إدارة الوثائق بالدائرة على أن عملية التواصل مع المتعاملين وتوعيتهم تمثل أهم الأدوات المتبعة في مجال تحسين الخدمات، ويمكنها أن تحقق رضا المتعاملين من خلال العملية الاستباقية للوصول للمتعامل وإعلامه بالبيانات الضرورية قبل الوصول للجهة أو طلبها، ما يحقق نمواً متزايداً في معدلات رضا المتعاملين عن أداء الدائرة في تقديم خدماتها للجمهور.