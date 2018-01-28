حمد المحمود: مبادرات مشتركة بين "رواد" والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعادة حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية " رواد" لـ "الشارقة 24"، عقدت مؤسسة "رواد "، الأحد اجتماعاً مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بهدف الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المكتب للجهات الحكومية في إمارة الشارقة، وكذلك عرض الخدمات التي تقدمها مؤسسة "رواد" لرواد الأعمال والمجتمع، وقمنا بجولة بمقر المكتب الإعلامي، واطلعنا على أقسام وإدارات المكتب، وطبيعة العمل.



وأضاف: بحثنا خلال الاجتماع مع سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال مبادرات مشتركة سيتم التنسيق فيها بين مؤسسة "رواد" والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.