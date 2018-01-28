"غرفة الشارقة" تبحث مع "مجموعة الفنادق" سبل تطوير القطاع

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع اللجنة التمثيلية الجديدة لمجموعة عمل قطاع الفنادق العاملة تحت مظلة الغرفة، واقع القطاع وسبل تطويره ووضع خطة عمل للارتقاء بمستوى صناعة الفنادق على مستوى الإمارة بما يعزز قطاع السياحة، ويسهم في زيادة الاستثمارات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التمثيلية لقطاع الفنادق التي تم تشكيلها مطلع العام الجاري، والذي عقد في مقر الغرفة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور ناصر ناصف رئيس لجنة مجموعة عمل قطاع الفنادق، حيث تقرّر اختيار كل من ممدوح الحكيم نائباً لرئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، ومحمد البستكي مقرراً لها.

كما حضر الاجتماع من جانب الغرفة كل من محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، وفاطمة الشحي تنفيذي مجموعات العمل، في حين حضر الاجتماع من جانب مجموعة عمل قطاع الفنادق، العضوان الدائمان أحمد الطنيجي ممثل عن هيئة الإنماء السياحي والتجاري، ومريم علي الصابر ممثلة عن بلدية الشارقة، إلى جانب ممدوح ومحمد عبد الله البستكي، والأعضاء داني داغر وربيع زين وإيان فيليبس وسونيل ينوب عن رالف سشارسميدت وسليمة الحلاق دعبول وحازم مقلد.

ورحب العويس في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة التمثيلية الجدد لمجموعة عمل قطاع الفنادق، مؤكداً على أهمية دور اللجان التمثيلية لمجموعات العمل في تطوير أنشطتها وحفظ مكتسبات القطاعات الاقتصادية التي تمثلها، ودعا إلى ضرورة ضمان تمثيل أكبر عدد من المنتمين لهذه القطاعات في مجموعات العمل، وتقديم المشورة والآراء وإطلاق المبادرات التي من شأنها أن تخدم القطاع بصورة خاصة وتنمية اقتصاد الإمارة بصورة عامة.

ثم عرض أمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، خلال الاجتماع اللائحة التنظيمية لمجموعات العمل القطاعية بالغرفة، والتي تتضمن أهداف المجموعة واختصاصات ومهام اللجان التمثيلية، بالإضافة لاختصاصات أعضاء اللجان، ومهام كل من رئيس اللجنة ونائبه ومقرر اللجنة، وآلية عمل اللجان وقنوات التواصل فيما بينهم والجهات المعنية وصحة انعقاد الاجتماعات.

من جهته، أشاد ناصر ناصف رئيس اللجنة التمثيلية بالخبرات المتنوعة لأعضاء اللجنة، مؤكداً الحرص على بذل أقصى الجهود الممكنة للارتقاء بواقع قطاع الفنادق في إمارة الشارقة بما يتواكب مع التطور الشامل الذي تشهده الإمارة، ودعا ناصف أعضاء اللجنة إلى ضرورة الالتزام الشخصي بحضور الاجتماعات الدورية للجنة التي سوف تعقد بوتيرة دورية بمعدل مرة كل شهرين، منوهاً بدعم غرفة الشارقة لقطاع الفنادق وجهودها وحرصها الدائم على تطوير القطاع والعمل على تذليل أية تحديات تواجه المنشآت الفندقية.