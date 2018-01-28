لجنة "تخصيص الأراضي" تقر منح 548 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة

الشارقة 24:

أقرت اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي منح 548 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة، فيما اعتذرت عن 63 طلباً لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مقر دائرة التخطيط والمساحة.

وقال سعادة وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة إن اللجنة قررت في هذا الاجتماع اعتماد 548 قطعة أرض لمواطنين في مناطق مختلفة في الإمارة "مدينة الشارقة – والمنطقة الوسطى – والمنطقة الشرقية - كلباء وخورفكان - ودبا الحصن – ومدينة الحمرية"، والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة واعتذرت عن 63 طلباً لعدم استيفاء شروط التخصيص.

وأوضح سعادته أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية وبما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

وأشار المنصوري إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها كذلك اشتراطات تخصيص الأراضي وآلية توزيعها وسحبها.

كما أشار إلى أن اللجنة استعرضت نتائج الاجتماع الأخير مع دائرة التخطيط والمساحة والدور الإيجابي والمحوري الذي تقوم به الدائرة في دعم أعمال اللجنة وبما يساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف اللجنة.

حضر الاجتماع عبد الله مطر تريم-نائب رئيس اللجنة، وخليفة سعيد حليس - مقرر اللجنة، والأعضاء عبد الله سالم علي بن هويدن وصالح حميد النقبي، المهندس أيمن راشد النقبي، وسلطان محمد بوغانم، وإسماعيل سالم عبيد والمهندس سالم مبارك بن دلموك.