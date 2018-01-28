54 مبادرة لإسعاد الموظفين نظمتها "اقتصادية الشارقة" 2017

الشارقة 24:

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 54 مبادرة داخلية تعنى بتحقيق السعادة والرضا الوظيفي بين الموظفين، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة بتطوير بيئة العمل وتحقيق كافة سبل السعادة والرخاء للموظفين، من مبدأ ترسيخ السعادة والإيجابية كأسلوب حياة يومي لكل شرائح المجتمع، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لعمل الحكومة.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على أن هذه المبادرات، تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة الرامية لتمكين أدوات وسبل السعادة والرفاهية والرخاء في المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن المبادرات جاءت لتحقق سعادة الموظفين والمتعاملين على حد سواء، وتعزيز التواصل بين الموظفين وبث روح الألفة وروح الفريق لتحفيزهم وتشجيعهم على أداء مهامهم بأحسن صورة.

وقال سعادته "يمثل موظفونا الأساس لترجمة محاور الاستراتيجية التي ترى في الإنسان أهم مكونات بناء المجتمع وتنمية الوطن وتعزيز مجده وازدهاره، ليس هذا فحسب، بل عملنا على تجسيدها في قيمنا المؤسسية للارتقاء بمواردنا البشرية، وحتى نتمكن من تقديم أرقى الخدمات لمتعاملينا، ولترجمة وعودنا لكافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي"، وأوضح سعادته إلى أن الدائرة تقوم بعمل استبيان رضا الموظفين لقياس معدل الرضا لدى جميع موظفي الدائرة بالمركز الرئيسي وفروع الدائرة بلا استثناء، مشيراً إلى أن الأسئلة تركز جميعها على الرضا الوظيفي والتعاون المكتبي للإدارات والأقسام، بالإضافة إلى الدعم المادي والمعنوي لتحفيز الموظف على التجديد والابتكار، وخلق بيئة إبداعية لدى موظفي الدائرة والمساهمة الفاعلة في تعزيز ورفع مستوى رضا الموظفين، والسعي لتطوير الخدمات المقدمة من خلال تطبيق الاقتراحات والمبادرات، واستقصاء آراء الموظفين وتقييم مستوى الرضا الوظيفي.

وأكد سعادته أن الدائرة قامت ببناء علاقة متينة وصامدة مع موظفيها من خلال رعاية قدراتهم، وتنميتها وتهيئة الظروف والأسباب لصناعة موظفين أكفاء يمتلكون المهارة والإبداع اللازمين لرسم الخطط الداعمة لمسيرة العطاء والابتكار، التي تنتهجها الدائرة فجوائز التميز في الدائرة وصلت لمراحل متقدمة من النضج والكمال، فهي اليوم تكمل عامها السادس وفق منظومة تحسينية مستمرة، وكذلك تقدم الدائرة بتكريم الموظفين من مقدمي المقترحات المطبقة والموظفين الذين يستكملون مسيرتهم العلمية من الحاصلين على شهادات عليا.

ومن جهته أكد عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة إلى أن الدائرة نفذت 54 مبادرة لإسعاد موظفيها في عام 2017، بهدف تحسين جودة وبيئة العمل وتحفيز الإنتاجية، وخلق فرص داعمة للابتكار والتميز الوظيفي.

كما أكد إلى أهمية التركيز على الموظف كونه أساس العملية الإنتاجية في أي مجتمع، وضرورة مساندته بتخفيف ضغوطات العمل عليه من خلال هذه الفعاليات التي تبعث السعادة والإيجابية في أجواء الوظيفة، وتعزز التواصل الداخلي بين الإدارات والموظفين.

ومن بين المبادرات التي نظمتها الدائرة مبادرة اشراقة الصباح، والتي كانت عبارة عن تنظيم فطور جماعي للموظفين، ومبادرة "برد على قلبك" التي تم خلالها توزيع المثلجات على موظفي الدائرة في الصيف، وكذلك مشاركة موظفي الدائرة في الاحتفالات باليوم الوطني ويوم العلم ويوم التسامح ويوم السعادة، ويوم المرأة العالمي ويوم القهوة العالمي، كذلك قامت موظفات الدائرة بعمل مبادرة تهادوا تحابوا بين موظفات الدائرة، وذلك لإدخال السرور على الموظفين وكسر روتين العمل وزيادة الترابط بينهم.

كما قامت الدائرة كعادتها السنوية بإرسال عدد من موظفي الدائرة لأداء مناسك العمرة، واستقبلت حجاج بيت الله من موظفيها بالهدايا.

وأكد المدفع أن الدائرة حريصة وبشكل دائم على تنظيم الفعاليات والبرامج الصحية التي يتم من خلالها تعزيز الثقافة الصحية لحجاج بيت الله من موظفي الدائرة، ورفع مستوى وعي الموظفين بأهمية اتباع نمط حياة صحي واتخاذ التدابير الوقائية وصولاً إلى ضمان تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على إنتاجيتهم وتطور أدائهم للوصول إلى أرقى مستويات الخدمة المقدمة للمتعاملين.