الشؤون الإسلامية بالشارقة تنظم دورة "فن التعامل مع المصلين"

الشارقة 24:

نظمت الشؤون الإسلامية في الشارقة للعاملين بالمساجد دورة بعنوان: "فن التعامل مع المصلين"، في جامع السلف الصالح بمنطقة الجرينة 1، حضرها ما يزيد عن 500 إمام ومؤذن من العاملين في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى.

وتهدف الدورة التي استمرت على مدى يومين إلى صقل مهارات العاملين بالمساجد، وتطوير قدراتهم وخبراتهم الدعوية في كيفية حل المشكلات التي تواجههم من خلال تعدد ثقافات وأجناس مرتادي المساجد.

واستعرض المحاضر خلال الدورة محاور عدة منها: تعريف الاتصال والتواصل وبيان الخصائص السلوكية للمصلين، وفنون الإلقاء والمهارات السلوكية والأخلاقية لإدارة الحوار وخاصة مع الشخصيات الصعبة.

ورشة تثقيفية لمغسلي الموتى

وضمن خطتها السنوية للعام الجاري؛ نظمت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة ورشة تثقيفية لمغسلي ومغسلات الموتى؛ بمدينة الشارقة، في جامع الصحابة بمنطقة دسمان، قدمها الواعظان؛ عمر محمد داود مسؤول قسم الوعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعبد الله منصور نائب رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية، وذلك في إطار سعي الدائرة للارتقاء بمغسلي الموتى وتطوير قدراتهم العلمية والعملية.

استعرض الواعظان خلال الورشة الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية التي يجب مراعاتها واتباعها في كيفية تغسيل الموتى وتكفينهم، مؤكدين على أن هذه الآداب والأحكام تبين مدى تكريم الإسلام للإنسان.

وفي ختام الورشة تناقش الحضور حول العقبات والمشكلات التي تواجههم خلال عملهم، وقدموا عدداً من المقترحات لبحثها ودراساتها، لوضع الأطر التنظيمية بما يكفل تسهيل عمل المغسلين على الوجه المطلوب.