"الشارقة للعمل التطوعي" تعلن انتهاء فترة التسجيل في الدورة الـ 15

الشارقة 24:

كشفت جائزة الشارقة للعمل التطوعي عن الانتهاء من مرحلة تسجيل طلبات المشاركة في الجائزة في دورتها الـ 15، والتي استمرت على مدى شهر كامل، والتي توقف استلامها 27 يناير الجاري، وذلك تمهيداً لإجراءات التقييم.

وأشار التقرير الإحصائي الذي كشفته الجائزة؛ أن عدد المسجلين الذين تم قبولهم وفقاً للشروط بلغت نسبتهم نحو 84%، وبزيادة نسبتها 16% مقارنة بإجمالي عدد المشاركات في الدورة السابقة.

وتفصيلاً؛ إن عدد المسجلين المقبولين بلغ عددهم وفقاً للفئات نحو 84 مشاركاً، حيث تصدرت القائمة فئة الأفراد بنحو 49 مشاركاً، ثم فئة الأُسر التي وصل عددها إلى 9 مشاركات، أما فئة المؤسسات الحكومية فوصل عددها إلى 7 مشاركات، في حين وصل عدد المشاركين من الطلبة الجامعيين، وكذلك الفرق التطوعية إلى سبع مشاركات لكل فئة، فيما يتزيّل القائمة من حيث قلة العدد فئة المؤسسات الأهلية التي وصل عدد مشاركاتها نحو 4 مشاركات.

وفيما يخص عدد المشاركين في مجالات الجائزة، والتي هي؛ مجال "المتطوع الصانع، والمتطوع المبادر، والمتطوع الداعم، والمتطوع المشارك"، حيث يتصدرهم مجال "المتطوع المشارك" وبنسبة تقدر بـ 62% من العدد الإجمالي للمشاركين، أي بنحو 54 مسجلاً، يليه مجال "المتطوع المبادر"، والذي وصلت نسبته حوالي 21%، أما مجال "المتطوع الصانع" فبلغ 9%، بينما مجال "المتطوع الداعم" فوصل نسبته 6%.

وفي هذا السياق؛ قالت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة؛ أنه تمت عملية التسجيل في الدورة الـ 15 من الجائزة إلكترونياً عبر المنصة الرسمية للجائزة، مضيفة إلى أن الجائزة اعتمدت هذه الطريقة الإلكترونية بهدف الحصول على نتائج شفافة ودقيقة، حيث أن التقنية الإلكترونية المستخدمة تتيح إمكانية تتبع عملية تسجيل المشتركين والاطلاع على ملفاتهم والرجوع إليها بسهولة، وكذلك تسهل على الراغبين في المشاركة في الجائزة بالتقدم للجائزة بكل سهولة ويسر.

وأضافت فاطمة البلوشي؛ أن فريق الجائزة عمل على فرز المشاركات المسجلة إلكترونياً للتأكد ما إذا كانت صحيحة ومطابقة للشروط، وقد سهلت علينا عملية التواصل مع المسجلين لإبلاغهم باستكمال جميع خطوات التسجيل واستيفاء متطلباتها، وفي حال لم يتوافق مع الشروط يتم استبعاد المشاركة مباشرة، حيث وصل عدد المشاركين الذين تم استبعادهم نحو 32 مشاركاً.

وأشارت البلوشي إلى أنه بدءاً من تاريخ 28 يناير، يتم الانتقال إلى مرحلة استقبال الملفات والمشاركات ومن ثم سيتم فرز المشاركات عبر النظام الإلكتروني ليتم الانتقال إلى عملية التقييم النهائي وفق المعايير والشروط حسب الفئات والمجالات.

وأوضحت المدير التنفيذي للجائزة؛ هناك العديد من الملاحظات التي تم تسجيلها، منوهة إلى أن المشاركين أن يكونوا دقيقين في توفير الأوراق المطلوبة، ولا سيما فيما يخص النواقص في الأوراق المطلوبة، أو صلاحية الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى التقيد بالفترة الزمنية المحددة، بالإضافة إلى عدد المشاركات على ألا تكون أقل من الحد الأدنى المطلوب، لافتة إلى أن أكثر ما يدعم الملف المشارك؛ هو الأعمال التي تعتمد على الابتكار والإبداع.

علماً أن الجائزة قد أعلنت عن انطلاق الدورة الـ 15 مؤخراً من خلال مؤتمراً صحفياً، وكذلك من مختلف الوسائل الإعلامية المختلفة، وكذلك عقدت العديد من المحاضرات التعريفية التوعوية على مختلف إمارت الدولة، بالإضافة إلى ورش عملية ودورات تدريبية، إلى جانب اللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي، كل ذلك يأتي في إطار سعي الجائزة للنهوض برسالتها ونشرها على نطاق واسع مستهدفة الأفراد والمؤسسات والمهتمين بقطاع العمل التطوعي.