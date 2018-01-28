ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

الشارقة 24 - راشد حمدان:

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور لها بإذن الله تعالى، سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور لها بإذن الله سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي وافتها المنية اليوم الأحد.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وعموم آل نهيان الكرام، بصادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لـ 3 أيام اعتباراً من اليوم الأحد.

إنا لله وإنا إليه راجعون