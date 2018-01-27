علياء الهرمودي: إعادة افتتاح حلبة التزلج على الجليد بالشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قالت علياء الهرمودي رئيس قسم إدارة الأعمال في نادي سيدات الشارقة، يوم السبت، إنه تم إعادة افتتاح حلبة التزلج على الجليد بالنادي، والتي تتميز بأنها الوحيدة بالشارقة، والتي توفر الخصوصية للسيدات والفتيات لممارسة هذه الرياضة.



وأضافت الهرمودي، أن الحلبة تتسع إلى نحو 50-60 شخصاً في وقت واحد، وهي مفتوحة للفتيات من عمر 5 سنوات، والأولاد من عمر5-9 سنوات.



وأوضحت رئيس قسم إدارة الأعمال في نادي سيدات الشارقة، في حديث لـ "الشارقة 24"، لقد قمنا بصيانة الحلبة، وأضفنا لها أحدث الأجهزة التشغيلية، وحدثنا شكل الحلبة ومرافقها، وأضفنا غرفة إسعافات أولية للحلبة، ونحن نرحب بجميع السيدات والأطفال في جميع أيام الأسبوع من السبت وحتى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً وحتى 9 مساءً، وكذلك نوفر التدريب لجميع الفئات بإشراف مدربات متخصصات.