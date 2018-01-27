نادي شطرنج فتيات الشارقة ينظم ورشة بعنوان "شكراً محمد بن زايد"

الشارقة 24- محمود علي:



تحت عنوان "شكراً محمد بن زايد"، أقام نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ورشة عمل فنية بالتعاون مع كل من كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة وبلدية البطائح، وشارك فيها العديد من منتسبي النادي من الفتيات، برسم لوحات فنية تعبر عن المبادرة.



وتأتي المبادرة ضمن خطة النادي للأنشطة والفعاليات الثقافية لـ "عام زايد"، الذي يمثل مكانة خاصة للجميع لما يحمله الاسم للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



وقامت فتيات النادي بأعمارهن المختلفة، برسم اللوحات التي تعبر عن تفاعلهن مع المبادرة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.



وقالت الدكتور كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات، إن النادي عمل على المشاركة في المبادرة استجابة لما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومحبة في شخصية لها مكانتها وثقلها في قلوبنا جميعاً، وهي شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأكدت المعيني أن فتيات النادي عملت على رسم العديد من القصص واللوحات الفنية من خلال الشطرنج، تعبيراً عن تفاعلهن مع المبادرة الخاصة، لافتة إلى أنها تتميز أيضاً كونها تأتي في "عام زايد"، وأكدت أن غرس حب الوطن لدى أبنائنا الصغار هو مهمة وطنية لدى كل فرد فينا، حيث يجب علينا أن نعلمهم ذلك سواء من خلال الأنشطة الفنية والمجتمعية أو غيرها.