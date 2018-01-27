مهرجان خورفكان المسرحي يستقطب الآلاف في دورته الخامسة

الشارقة 24 – وليد الشيخ:



شهد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، مساء الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان خورفكان المسرحي في دورته الخامسة، والذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة.



وأشاد القاسمي في تصريح له بدور مثل هذه المهرجانات في إثراء الحراك الثقافي في المجتمع، معتبراً إياها منابر هامة تعزز الوعي وتنشر المعرفة وترعى المواهب الفنية وتنميها.



وقال القاسمي، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعايته واهتمامه بتعزيز الحراك الثقافي في مختلف مدن ومناطق الامارة، حريص على إقامة مثل هذه الفعاليات الهادفة التي تستقطب الجمهور وتقدم له وجبة ثقافية ومعرفية وفنية هامة.



وأشاد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي بمضمون وفعاليات مهرجان خورفكان المسرحي في دورته الخامسة، والتي اجتذبت آلاف الناس من مختلف الأعمار والجنسيات، معبراً عن سعادته بمشاهداته للمواهب الصغيرة والشابة، لا سيما البراعم والزهرات من طلاب وطالبات المدارس.



تضمنت النسخة الخامسة للمهرجان، العديد من العروض المسرحية وفنون الأداء والعروض الشعبيّة، على مدار يوم واحد، في ثلاث منصات رئيسية صممت خصيصاً في المساحة الممتدة للكورنيش، إضافة إلى عدد من المسارح الصغيرة.



حضر تدشين الدورة الخامسة من المهرجان، سعادة عبد الله العويس عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الثقافة، وسعادة عبد الله الصم النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وسعادة سلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، وأعضاء المجلس الاستشاري والبلدي في خورفكان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان، إضافة إلى العديد من الشخصيات الفنية والإعلامية المحلية والعربية.



وبدأت وقائع الدورة الخامسة بمسيرة كرنفالية حاشدة، انطلقت من وسط المدينة، بمشاركة العديد من الفعاليات، مثل فرقة الموسيقى العسكرية والخيالة والمئات من الطلاب، إضافة إلى العديد من نجوم المسرح والدراما التلفزيونية الخليجية.



وعلى وقع أصداء الآلات الموسيقية، جابت الحشود شارع الكورنيش انطلاقاً من حديقة المطلاع وحتى منصات ومسارح المهرجان رفقة عشرات الدرجات النارية والسيارات الفارهة والكلاسيكية التي تبارى أصحابها في تزيينها ابتهاجاً بالحدث، وسعياً للفوز التي زينت بجائزة أفضل سيارة مزينة.



واستهلت أنشطة المهرجان بالعرض الشعبي الإماراتي "الهبان" الذي قدم على المسرح الأخضر وعكس عبر النغم والأداء لمحة من الإرث الغنائي والأدائي المحلي، ومن ثم انتقل الجمهور إلى "المسرح الأزرق" ليشاهد ثلاث مسرحيات قصيرة كانت حازت جوائز في المهرجانات التي نظمتها إدارة المسرح بدائرة الثقافة خلال السنة المنصرمة، وهي مسرحية "القلب الحساس" لمدرسة النحوة للتعليم الأساسي، و"بلا أجر" لمدرسة أبو الأيوب الأنصاري للتعليم الأساسي، و"دجاج ع الفحم" من عروض المسرح الكشفي وقدمتها فرقة مفوضية كشافة الشارقة.



بموازاة هذه العروض، كانت المسارح الصغيرة تعرض مسابقات صناعة الاقنعة وتصميمات الأزياء وسط اهتمام ملحوظ من العائلات التي توافدت إلى موقع المهرجان، لا سيما صغار السن.



من البالونات ومن أسطوانات الحاسوب إلى أوراق الشجر، وفي أشكال ملهمة ومبتكرة، جاءت تصميمات وعروض الأزياء التي قدمت على مسرح "عروس المهرجان" وهو المنشط الذي استقطب نسبة أعلى من المشاهدين، وعرف مشاركة نحو أربعين طفلة من جنسيات عدة؛ فيما تفاوتت مستويات عروض المنشط الموسوم "عروس الطيبين" الذي خصص للسيدات المتقدمات في السن.



وتفاعل جمهور المهرجان أيضاً مع العروض الشعبية التي قدمتها أربع فرق استعراضية من الصين والهند وجنوب افريقيا وكوبا.



وفي برنامج العروض المسرحية أيضاً، شهد الجمهور مسرحية قصيرة بعنوان "الذاكرة والخوف"، من إعداد سعيد الهرش عن مسرحية "الحريق" للكاتب المسرحي العراقي الراحل قاسم محمد.



ومن العروض التي توجت أيضاً بجوائز عديدة وقدمها المهرجان لجمهوره مسرحية الأطفال الموسومة "المهرجون"، وهي من تأليف وإخراج مرعي الحليان وقد ظفرت بمعظم جوائز الدورة الأخيرة من مهرجان الامارات لمسرح الطفل.



أما آخر العروض التي شهدها الجمهور فكان العمل المسرحي الكوميدي "العيال طفرت" من تأليف أحمد الجسمي وإخراج حسن رجب، وبطولة نخبة من الممثلين الإماراتيين.