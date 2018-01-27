مستشفى الجامعة بالشارقة ينظم الحملة السنوية للتبرع بالدم الثلاثاء

الشارقة 24:



تزامناً مع عام زايد، ينظم مستشفى الجامعة بالشارقة، الحملة السنوية الرابعة للتبرع بالدم، يوم الثلاثاء المقبل في مقر المستشفى، وذلك بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي حول الحاجة إلى التبرع بالدم بانتظام.



ونجحت الحملة في جمع أكثر من 160 ألف لتر من مختلف فصائل الدم، خلال الأعوام الماضية لتغطية 25% من الحاجة السنوية للمستشفى، المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية في الشارقة.



وكانت الحملة قد استقطبت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 400 متبرع، وجمعت ما يزيد عن 160 ألف لتر من مختلف فصائل الدم، تكفي لإنقاذ نحو 800 مريض، ولتغطية ما يقارب من 25% من الحاجة السنوية للمستشفى.



ووصل حجم استهلاك المستشفى في العام 2016 إلى 1300 وحدة من خلايا الدم الحمراء المكدسة، والبلازما المجمدة الطازجة والصفائح الدموية والراسب القري قبل أن يزداد العدد إلى 1700 وحدة في العام 2017 وما يزال الطلب في تزايد، وباتت الحاجة إلى التبرع بالدم أكثر إلحاحاً من ذي قبل، بعد أن فاق الطلب الكميات المتوفرة.



ويدعو مستشفى الجامعة بالشارقة أفراد المجتمع إلى المزيد من المشاركة، ويتوقع إقبالاً على التبرع من الكوادر العاملة في المستشفى والمرضى والزوار من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات والأعمار.



وقال الدكتور علي عُبيد آل علي، المدير التنفيذي لمستشفى الجامعة بالشارقة: "نحرص مع حلول العام الجديد، الذي يحمل شعار "عام زايد"، على مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، ومن هذا المنطلق تأتي حملة التبرع بالدم، والتي لا تقتصر فوائدها على إنقاذ حياة المرضى، وتحسين جودة حياة مرضى فقر الدم المزمن، مثل الثلاسيميا والأمراض الخبيثة بل وتتيح لنا فرصة تفعيل قيم التكافل والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع".



وأضاف الدكتور آل علي: "يُعتبر التبرع بالدم إجراءً طبياً تطوعياً بسيطاً، لا يستغرق أكثر من 10 دقائق ونشجع جميع أفراد المجتمع على التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى، ونتوقع أن تكون حملة التبرع بالدم لهذا العام الأكثر نجاحاً مقارنة مع السنوات الماضية".



وتُقام المبادرة بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة، وتهدف إلى تعزيز الوعي حول الحاجة إلى التبرع بالدم بانتظام، وتُقام حملة التبرع بالدم لهذا العام وسط حاجة إلى وحدات الدم أكثر من ذي قبل، وبالتالي يدعو مستشفى الجامعة بالشارقة الجميع إلى المشاركة في هذه الحملة.