4 ملايين درهم من "خيرية الشارقة" للمشاريع التعليمية في الخارج

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:



قال محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات بجمعية الشارقة الخيرية، إن الجمعية قامت برصد 4 ملايين درهم لتنفيذ المشاريع التعليمية في عام زايد، في عدد من الدول والبلدان التي تشملها أعمال الجمعية، وذلك من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في تلك البلدان.



وأضاف الزري: "تنفيذا لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة، بدأت إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية في تطبيق أجندتها الخارجية والشروع في القيام بعدد من المشاريع الخيرية التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المنفذة بالخارج، مشيرا إلى أن مشاريع التعليم تحوز اهتماماً كبيراً لدى الجمعية، نظراً لأهمية التعليم في بناء الدول وتنشئة جيل مثقف واعي ملم بواجباته ومهماته على الوجه الأكمل، وتم تخصيص 4 ملايين درهم لبناء 25 فصل دراسي ضمن مشروع "هيا نتعلم" في بنجلاديش وبوركينافاسو، بجانب الشروع في بناء 3 مدارس كبرى وذلك في إطار دعم مشاريع التعليم في أفريقيا".



وأكد أن إدارة المشاريع والكفالات، تسعى ضمن خطة العام إلى دعم الأنشطة التعليمية والثقافية التي يتم تقديمها للأيتام والتي تتمثل في تنظيم القوافل الثقافية والمسابقات الدينية والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي من شأنها الارتقاء بعقول النشء وتوسع مداركهم وتشجعهم على التعلم والتفوق الدراسي، كما سيتم تجهيز 30 ألف حقيبة مدرسية لتوزيعها على الطلبة الدارسين من مكفولي الجمعية وأبناء الأسر المتعففة مع بدء العام الدراسي الجديد.



وأوضح الزري، أن الجمعية تمكنت خلال العام الماضي من بناء 93 فصلاً دراسياً، وذلك في عدد من المناطق النائية بدول إثيوبيا والسنغال والسودان والفلبين والنيجر والهند وإندونيسيا وبنجلاديش وتوجو وكمبوديا وكينيا وملاوي وجمهورية موريتانيا، وسوف تسعى إلى بسط جهودها لرفع مؤشر مشاريعها التعليمية بما يواكب توجهات الدولة في عام زايد الخير والذي يتخذ من مآثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه درباً لنشر مبادئ الخير ورسالة الإنسانية في ربوع المناطق النائية بالبلدان النامية حول العالم، داعياً كافة المحسنين والمتصدقين أصحاب الأيادي البيضاء إلى مساندة الجمعية ودعم جميع مشاريعها وحملاتها الخيرية بما يعود بالنفع على كافة أطياف المجتمع ويحقق التنمية المنشودة.