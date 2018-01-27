"استشاري الشارقة" يقر مشروع قانون تنظيم "مجلس الإمارة الرياضي"

الشارقة 24:



ترأست سعادة خولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، جلسة المجلس التي عقدت يوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة الرياضي، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعبدالعزيز عبدالرحمن النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، و مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو مجلس الشارقة الرياضي، وندى عسكر النقبي عضو مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور محمد عبدالعظيم محمود خبير الاستراتيجية والتميز المؤسسي بمجلس الشارقة الرياضي .



وأكدت سعادة خولة الملا في كلمتها خلال الجلسة أهمية مشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة الرياضي، كونه يخص أحد المجالس الحكومية الهامة في الإمارة ويعزز من النهوض بالحركة الرياضية في الإمارة وتنفيذ سياسة الدولة والإمارة في المجال الرياضي، وتوفيره بيئة رياضية احترافية تساعد على رفع مستوى الشباب رياضيا ورعاية مواهبهم، وكذلك مساعدة الشباب على استثمار أوقات فراغهم وتطوير لياقتهم البدنية وغرس الولاء والانتماء وروح المشاركة في العمل الجماعي.



من جانبه، ثمن الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة لجميع القطاعات في الإمارة التعليمية والصحية والرياضية وغيرها من مختلف الخدمات التي تساهم في بناء الإنسان وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الشارقة.



وقال "إن صاحب السمو حاكم الشارقة أصدر مرسوماً أميرياً رقم 34 لسنة 2006 بشأن إنشاء "مجلس الشارقة الرياضي" ولم يحدث خلال 12عاما أي تعديل أو إضافة في مواد المرسوم رغم حدوث العديد من التغيرات في القطاع الرياضي في الدولة والإمارة من استحداث ما يقارب من ثمانية أندية جديدة في الشارقة والتوسع في مختلف الألعاب وزيادة عدد اللاعبين وتطبيق الاحتراف في كرة القدم وتحديث في البينة التحتية للأندية وتعديل في هياكلها التنظيمية واستحداث وظائف جديدة، إضافة إلى اتساع انتشار الأندية الخاصة وزيادة عدد الأحداث والفعاليات الرياضية في الإمارة وتطبيق نظم الحوكمة على القطاع الرياضي.



وأشار إلى أنه ومن منطلق تطلعات المجلس نحو إطلاق مرحلة جديدة للعمل الرياضي في الإمارة وحرصه على تنظيم القطاع الرياضي بها وتطبيق مبادئ الحوكمة على مختلف المؤسسات الرياضية الخاضعة لإشرافه كان لابد من وجود تشريع قانوني يستطيع المجلس من خلاله القيام بتلك المهام وإصدار العديد من اللوائح التي تساعده على تحقيق أهدافه، مؤكداً ضرورة وجود قانون للمجلس الرياضي يحقق من خلاله أهدافه واستراتيجيته وممارسة كافة وصلاحياته وتحقيق مستقبل أفضل للرياضة في الإمارة.



وتلت العضوة هيام الحمادي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والاعلام بوصف اللجنة المعنية بالقطاع الرياضي، التقرير الوارد من اللجنة بشأن مشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة الرياضي.



وناقش أعضاء وعضوات المجلس مشروع القانون، وطرحوا آرائهم حوله مواده في جميع اختصاصات المجلس ورقابته على أندية الإمارة وما ضمه مشروع القانون من 25 مادة.



وأبدى ممثلو مجلس الشارقة الرياضي، وجهة نظرهم حول مشروع القانون، وقدم عبد العزيز النومان شرحاً عن مواده وانعكاسه على أداء المجلس الرياضي وعلاقته بالشأن الرياضي، فيما قدم المستشار الدكتور منصور بن نصار الرأي القانوني في مواد مشروع القانون وأجاب على استفسارات الأعضاء والعضوات على مواده.



كما قدم المستشار الدكتور منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم، الرأي القانوني في مواد مشروع القانون وأجاب على استفسارات الاعضاء والعضوات على مواده.



وتم التطرق إلى رياضة المرأة ودورها في المستقبل القريب وأضاف الأعضاء والعضوات عددا من التعديلات على مواد مشروع قانون مجلس الشارقة الرياضي ليتواكب مع مهامه واختصاصاته في تطوير الرياضة والاشراف على المؤسسات الرياضية في إمارة الشارقة.



وبعد المناقشة صادق المجلس الاستشاري، على مشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة الرياضي مع إدخال عدد من التعديلات.



بعد ذلك واصل المجلس أعماله بمناقشة توصياته بشأن سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس وبعد النقاش، وافق المجلس على توصياته بمناقشة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة.