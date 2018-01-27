بلدية الشارقة تكرم فرق الجودة المساهمين في حصولها على الآيزو

الشارقة 24:



نظمت بلدية مدينة الشارقة، الخميس، حفلاً كرمت فيه 170 موظفاً أسهموا في حصولها على شهادة الآيزو 9001:2015 على مستوى الدائرة بأكملها في أواخر العام الماضي، تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة أثمرت عن نجاح البلدية في تطبيق نظام الجودة الشاملة بجميع قطاعاتها وإداراتها، كما شهد الحفل تكريم أعضاء فريق الطوارئ المساند للجهات المختصة في بعض مدن الإمارة خلال مواجهتها لأزمة تجمعات مياه الأمطار وتضرر بعض المناطق السكنية، ما حدا بالبلدية إلى تقديم الدعم والمساندة العاجلة لضمان سلامة قاطني تلك المناطق المتضررة.



وقد شارك في الحفل، الذين أقيم في مسرح بلدية الشارقة بمبناها الرئيس سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة وجمع من قيادات البلدية وموظفيها.



وقال سعادة ثابت الطريفي، إن بلدية مدينة الشارقة حرصت على تكريم جميع المساهمين في الإنجاز الذي حققته بحصولها على شهادة الآيزو 9001:2015 ونجاحها في تطبيق نظام الجودة الشاملة بجميع قطاعاتها وإداراتها، انسجامًا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكريم أصحاب الإنجازات الاستثنائية وتقدير جهودهم بما يمثل حافزًا لهم على مواصلة البذل والعطاء، مشيرًا إلى أن حصول البلدية على هذه الشهادة المرموقة على مستوى الدائرة بأكملها يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة عملها ورفع مستوى جودة خدماتها بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية والنظم الإدارية الحديثة.



وأضاف أن البلدية كرمت 170 موظفاً من مديري الجودة والمدققين وأعضاء فرق العمل بجميع قطاعاتها وإداراتها، الذين بذلوا جهودًا مضنية على مدى شهورٍ عدة من أجل تطبيق نظام الجودة الشاملة على جميع خدمات البلدية وإجراءاتها الإدارية والتنظيمية، حتى توجت هذه الجهود بحصول البلدية على شهادة الآيزو 9001: 2015 في أواخر عام 2017.



وأكد أن مهمة الحصول على شهادة الآيزو لم تكن سهلة وشابها الكثير من الصعوبات والتحديات، نظراً لتنوع اختصاصات البلدية التي تضمُّ 27 إدارة وتقدم العشراتِ من الخدماتِ المختلفة للأفرادِ والمؤسساتِ، وتُعد شريكاً أصيلاً للعديدِ من الدوائرِ والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، لافتاً إلى أن فرق عمل الجودة عقدت العديد من ورشِ العملِ والاجتماعاتِ لمتابعةِ إجراءات الخدمات ومراجعتها والتدقيق عليها وإجراء التعديلات التحسينية، حتى اجتياز المرحلةَ النهائيةَ من التقييم من المرة الأولى بعد التأكدِ من استيفاءِ كافة متطلبات الجودة الشاملة بالبلدية.



وأشار الطريفي، إلى أن البلدية كرمت كذلك 13 موظفاً من أعضاء فريق الطوارئ المساند لجهود الجهات المختصة بالإمارة، والذي كان له دور بارز في التعامل السريع مع الأزمات والطوارئ في بعض مناطق الإمارة خلال الفترة الأخيرة، ومنها تقديم الدعم والمساندة والإمدادات إلى الجهات المختصة في مدينة كلباء إثر تعرضها لأمطار غزيرة وسيول جارفة نتيجة التقلبات الجوية التي شهدتها المدينة في ديسمبر الماضي، والتي تسببت في حدوث تجمعات كبيرة للمياه في بعض الشوارع والميادين العامة، وأحدثت أضراراً في بعض المناطق السكنية، ما استدعى التحرك الفوري لفريق طوارئ بلدية الشارقة، مزوداً بالمعدات والمضخات والآليات من أجل مساعدة بلدية مدينة كلباء والجهات المختصة في السيطرة على مخلفات وآثار الأمطار غير المسبوقة، وضمان سلامة قاطني المناطق المتضررة، واستعادة رونق المدينة وجمالها.