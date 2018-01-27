كهرباء الشارقة تعلن تقديم استشارات مجانية لتصحيح الأوضاع وتجنب المخالفات

الشارقة 24:

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، استعدادها لتقديم استشارات مجانية لجميع المباني والمشروعات الصناعية والتجارية والسكنية لتحديد الحمولة المناسبة لهذه المشروعات والقضاء على ظاهرة الإضافات العشوائية وزيادة الأحمال في المباني من خلال تشغيل معدات وأجهزة في المنازل تستهلك كميات إضافية من الكهرباء دون الرجوع إلى الهيئة وذلك تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي والغرامات التي يتم فرضها على المخالفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تعمل على تحقيق الانضباط والالتزام بالأحمال المحددة وتحرص على عدم تطبيق غرامات على المخالفين إلا بعد إنذارهم بتعديل وتصحيح أوضاعهم، وفي حالة عدم استجابتهم في المواعيد المحددة يتم فرض الغرامات المحددة قانونياً وللتيسير على المشتركين تستقبل الهيئة التظلمات من المخالفين الذين تفرض عليهم غرامات عبر الموقع الإلكتروني ومراكز خدمة المشتركين وتدرسها ويتم إلغاؤها في حالة ثبوت تصحيح الأوضاع في المدة المحددة مع تخفيض يتجاوز 50 % في حالة سرعة الاستجابة.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت حملة عبر وسائل الإعلام المختلفة خلال عام 2017 استهدفت سكان إمارة الشارقة للتوعية بالتأثير السلبي للإضافات العشوائية والأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية والحفريات التني تتم بدون الرجوع للهيئة لمعرفة مسارات الكايبلات في المناطق المختلفة وتتسبب في إنقطاع التيار الكهربائي وضرورة توفيق أوضاع الإضافات العشوائية والأحمال الزائدة في الأحياء السكنية والتي تم بناؤها دون الرجوع للجهات الرسمية، والمتعارضة مع اشتراطات وأنظمة البناء.

وأشار إلى أن أحدث تقرير لهيئة كهرباء ومياه الشارقة كشف أن عدد الأعطال في مدينة الشارقة خلال عام 2017 بسبب زيادة الأحمال بلغ 606، كما بلغ عدد الفيوزات التي تعطلت لنفس السبب 493، والأعطال نتيجة أعمال الحفريات من الشركات بلغ 144 عطلاً خلال عام 2017 وتسببت زيادة الأحمال في إحداث حرائق في بعض المنازل والكايبلات ووحدات التوزيع بإجمالي 103.