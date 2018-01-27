كشافة الشارقة تؤكد جاهزيتها للقاء الكشفي الدولي الثامن

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة ناصر عبيد الشامسي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة العليا للقاء الكشفي الدولي الثامن، جاهزية أرض التخييم للقاء الدولي الذى تنظمه مفوضية كشافة الشارقة بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات والمنظمة الكشفية العربية من 1 الى 10 فبراير المقبل تحت شعار "الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019" بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة راعي الحركة الكشفية فى الإمارة.

وأشاد الشامسي خلال تفقده أرض المخيم و متابعة اللمسات الأخيرة لتهيئة المناخ الكشفي للقاء الدولي الثامن بجهود اللجان المختلفة التي أكملت كافة الاستعدادات المبكرة بإشراف اللواء عبد الله سعيد السويدي - المشرف العام للقاء وخليل رحمة - نائب المشرف العام - الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات.

وأشار إلى عقد اجتماع تنسيقي للجان لمناقشة الترتيبات النهائية لاستقبال الضيوف وأنشطة البرامج والخطة الإعلامية للمركز الإعلامي وأبدت اللجان استعداداها التام للقيام بأدوارها وصولاً لإنجاح فعاليات اللقاء.