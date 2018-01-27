د. طارق بن خادم: نسعى بمؤتمر الموارد البشرية لتوظيف أفضل لقوى العمل الإماراتية

الشارقة 24:

أشار الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، إلى أن مؤتمر الشارقة الخامس للموارد البشرية 2018م، الذي ينطلق في الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري وعلى مدى يومين برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة سيقام تحت شعار استراتيجيات التأهيل الحديثة في مجتمع المعرفة .

وأوضح: أننا ومن منطلق مسؤوليتنا في تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل نسعى إلى توظيف أفضل لقوى العمل الإماراتية لتعتمد على المعرفة والابتكار والتطوير لأجل ضمان استمرارية تحقيق دولة الرفاه والتنمية المستدامة .

وأشار طارق بن خادم إلى أن المحاور العامة للمؤتمر ستتطرق إلى أربعة قضايا رئيسية هي مجتمع المعرفة وما يتصل به من مفهوم وأسس وتحديات ورؤى ابتكارية بجانب طرح نماذج تطبيقية للمجتمع المعرفي في بيئات الأعمال وتكنولوجيا الاتصال التفاعلية وبناء مجتمع المعرفة فضلاً عن صناعة أجيال واعدة في مجتمع المعرفة .

لافتاً إلى أن توجهات وأهداف المؤتمر في نسخته الخامسة تتجه في جلساتها وأعمالها إلى لب عمليات بناء مجتمع المعرفة والمأمول ضمن الإطار الأوسع والهدف الأسمى المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة مبيناً ضرورة بناء الكتلة الرئيسية من رأس المال المعرفي المؤهل والقادر معرفياً لقيادة عمليات إقامة مجتمع واقتصاد المعرفة في ضوء دعم تحقيق المجتمع المعرفي وبيان دور قطاع الشركات الكبرى في تحقيق ذلك بما يخدم اقتصاد الأعمال وقطاعاته بإمارة الشارقة.

وأكد أن تلك القطاعات تشهد نمواً وتصاعداً في أرقام الخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين مما يشكل تحدياً يقتضي من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين العاملين بالإمارة أن يضعوا الحلول العملية الملائمة لجعل المجتمع المعرفي يعمل على تنمية الكوادر الإماراتية وتنمية الأعمال بما يلبي حاجة طبيعة الإمارة الديمغرافية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة المجتمع .

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم إلى أن مجتمع المعرفة هو مجتمع الثورة الرقمية بامتياز والتي أسهمت في تغيير العلاقات في المجتمعات المتطورة ورؤيتها للعالم الخارجي حيث أصبحت المعلومة والمعرفة سمة ومقياساً لمعنى القوة والتفوق في صياغة أنماط الحياة وتشكيل الذوق الفني والقيم وضاعفت من سرعة التطور والتقدم الصناعي.

وأكد على ما حققته الإمارات من الإنجازات التنموية المرموقة وفي زمن قياسي ومنذ البداية كان بناء الإنسان الإماراتي وتمكينه من الأهداف المعتمدة والتي اقترنت بإرادة سياسية لتحقيق ذلك مدعومة بالإرادة المجتمعية الصادقة والوعي بأهمية اللحاق بركب الدول المتقدمة مشيراً إلى ما يحققه مؤتمر الشارقة للموارد البشرية "الخامس"، من سعي دؤوب لإقامة رؤية بشرية نحو مجتمع واقتصاد المعرفة وما يمثله من أحد أهم تجليات هذه التوجهات والسياسات في إمارة الشارقة .

وأضاف أنه سيصاحب المؤتمر معرض برنامج "وفر" بمشاركة عدد من الشركات المنضمة تحت مظلة البرنامج في صورة تمثل تحقيقاً لعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص.