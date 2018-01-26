"موارد الشارقة" بخورفكان تحتفل بإنجازاتها للعام 2017

الشارقة 24:

نظمت دائرة الموارد البشرية بفرعها في خورفكان، احتفالاً بمناسبة الإنجازات التي قامت بها الدائرة في العام المنصرم 2017 بفرع خورفكان، بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، وعبدالله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع بدائرة الموارد البشرية، وخليل محمد جمعة المنصوري مدير إدارة الفروع بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وخميس راشد البديوي مدير مركز جمارك خورفكان، وراشد سالم النقبي مدير فرع مكتب خورفكان بدائرة الشؤون الإسلامية ، وسليمان النقبي مدير دائرة التسجيل العقاري بفرع خورفكان، وإبراهيم أحمد محمد البلوشي مشرف هيئة الطرق والمواصلات بمكتب المنطقة الشرقية، إلى جانب عدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام من الدوائر والمؤسسات الحكومية في مدينة خورفكان.

استهل الحفل فعالياته بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم قامت الدائرة بعرض صور توضيحية بالأرقام والإحصاءات لإنجازات أقسام فرع خورفكان متمثلة بقسم الباحثين عن العمل، وقسم البرامج التأهيلية، وقسم البرامج التدريبية، وقسم التدريب الميداني وعلى ضوئها استعرض رؤساء الأقسام إنجازات نتائج فرق العمل وإنجازات أقسامهم، تلاه عرض فلم قصير يبرز أهم إنجازات ومبادرات الدائرة في 2017.

ومن جهة أخرى قام سعادة د. طارق بن خادم يرافقه سعادة عبد الله الزعابي بتكريم 28 موظفاً من منتسبي البرنامج التدريبي دبلوم مستشار إدارة الذات من موظفي أفرع دوائر وهيئات حكومة الشارقة بالمنطقة الشرقية، وعدد 26 من الباحثين عن عمل من منتسبي برنامج التدريب الميداني في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة بخورفكان.

وفي السياق ذاته، كرم الدكتور بن خادم بفرع الدائرة في مدينة كلباء 11 موظفاً من منتسبي الدبلوم المهني "التفتيش البيئي"، و21 باحثاً عن عمل من منتسبي الدبلوم المهني " إدارة العلاقات والخدمة المقدمة".

وتوجه سعادة طارق بن خادم بجزيل الشكر والتقدير على الجهود التي تبذلها فروع الدائرة في المنطقة الشرقية لتحقيق النتائج المتميزة والارتقاء بالعنصر البشري، وهذا ما نتعلمه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي الاهتمام الكبير بتنمية طاقات وقدرات أبناء الوطن والذي نعتز باهتمامه الكبير جميعاً، ومتابعته الحثيثة لسير العمل وجهوده الفائقة في سبيل تنمية الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وحرصه على أن تكون هذه الدائرة ركناً أساسيا في بنيان هذا الوطن العزيز.

وأضاف سعادته "إننا معكم.. نقف أمام مسؤوليات كثيرة، تتطلب منا جميعاً عملاً دؤوباً يسهم في تقوية ودعم العنصر البشري في الدولة، فهو العمل الأنبل، والسعي المضمون للارتقاء به وتزويده بالمقاييس التنافسية العالمية، التي من شأنها تحقيق النهضة التنموية الشاملة في الدولة".