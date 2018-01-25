"الشارقة للتعليم" يشارك بمعرض تكنولوجيا التعليم في لندن

الشارقة 24 – وام:

يشارك وفد من مجلس الشارقة للتعليم، في معرض تكنولوجيا التعليم 2018 المقام حالياً في العاصمة البريطانية لندن ويختتم السبت.

ويشارك الوفد التربوي، الذي يترأسه سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، بالعديد من العروض التفصيلية لمختلف البرامج والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي ينفذها المجلس ويشرف عليها، إضافة إلى تسليط الضوء على تاريخ التعليم وتطوره في ظل القيادة الرشيدة، ومبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعمة لقطاع التعليم في الإمارة، لتكون الشارقة منارة وعاصمة للعلم والثقافة.

وقال سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، إن مشاركة المجلس في المعرض هي ضمن منصة وزارة التربية والتعليم، بهدف المساهمة في إثراء وتطوير العملية التعليمية، وتسخير إمكانياتها من خلال برامج ومشاريع عدة، يتم تنفيذها في ظل الدعم غير المحدود الذي يتلقاه المجلس من صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأكد سعادته، حرص المجلس التام على المشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية، التي تسهم في تعزيز الخبرات والتعرف على آخر التطورات في مجال تكنولوجيا التعليم والاطلاع على كل ما هو جديد، خاصة في قطاع رعاية الطفولة المبكرة لتعزيز وتجويد مشروع الحضانات الحكومية الذي يشرف عليها المجلس .

من جانبه، ذكر سعادة علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم أن التواجد في هذه التظاهرة العالمية، فرصة للالتقاء بالمختصين في قطاع التعليم من شتى أنحاء العالم، وإشراكهم في خطط المجلس ومشاريعه وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي والهام .