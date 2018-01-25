"الأعلى لشؤون الأسرة" يطلق جائزة مبدعات الثانوية في الآداب والفنون

الشارقة 24:

بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أطلق المكتب الثقافي والإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الدورة الخامسة لجائزة مبدعات الثانوية في الآداب والفنون، والتي تهدف إلى رعاية الموهوبات في المجالين الأدبي والفني، وهي موجهة للطالبات في المرحلة الثانوية.

وتتضمن المسابقة في المجال الأدبي القصة والرواية، على أن تكون المشاركات باللغة العربية الفصحى، ولا تقل كلمات الرواية عن 1500 كلمة، ويحق المشاركة برواية واحدة فقط، وأن يكون عدد القصص القصيرة المقدمة للجائزة خمس قصص، كما تتضمن الشعر النبطي والفصيح على أن يكون عدد القصائد المشاركة خمس قصائد.

أما في المجال الفني، فيشترط رسم لوحة معبرة عن عام زايد، على أن تقدم مؤطرة وبرسم يدوي، ويحق المشاركة بلوحة واحدة فقط، وتم اختيار هذا المجال تزامناً مع إعلان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن عام 2018 يحمل شعار "عام زايد" للاحتفاء بالقائد المؤسس الشيخ زايد "رحمه الله".

وتم تحديد يوم الثامن من مارس المقبل، كآخر يوم لتسليم الأعمال المشاركة في الجائزة، وتشهد الجائزة نمواً متزايداً في عدد المشاركات عاماً بعد عام، وقد شملت المشاركات السابقة الكثير من مدارس الشارقة وعجمان ودبي ورأس الخيمة وأم القيوين، ومن المتوقع أن تزيد نسبتها في هذه الدورة.

وتنطلق هذه الجائزة بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والداعية إلى الاهتمام بالشباب ورعاية مواهبهم وإبداعاتهم، ووضع برامج تحفيزية لطاقاتهم في كل المجالات ومنها الإبداعية والأدبية والفنية، ليكونوا مؤهلين لقيادة مجتمعهم مستقبلاً بإذن الله نحو مزيد من التطور.

وقد نشر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم حيثيات وشروط الجائزة بهدف تعميمها على كافة المناطق التعليمية.