جهات حكومية وخاصة تشارك في مؤتمر الشارقة الخامس للموارد البشرية

الشارقة 24:

أكدت الجهات الحكومية والخاصة المشاركة والمساهمة في مؤتمر الشارقة للموارد البشرية الخامس، والذي من المقرر أن ينطلق 31 من شهر يناير الجاري، حرصها للارتقاء الدائم بقدرات القوى العاملة المواطنة، وتضافر الجهود المشتركة لتعزيز دورها وتنمية مهاراتها لاستشراف المستقبل في عصر التحول المعرفي والاستثمار في العنصر البشري المواطن، ويتجلى هذا الحرص عبر تكامل جهودها مع دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة لتنظيم المؤتمر.

ويشارك في تنظيم المؤتمر جهات حكومية وخاصة هي وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية وجامعة الشارقة، بجانب رعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومطار الشارقة الدولي ومصرف الشارقة الإسلامي والراعي الإعلامي مؤسسة الشارقة للإعلام.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر على استراتيجية الدائرة، وحرصها على تعزيز علاقاتها مع المؤسسات والجهات المختلفة، من خلال فتح قنوات التواصل والاتصال معها لتحقيق تطلعات القيادة في فرص أكبر لتأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن في مختلف ميادين العمل.

وأشار إلى أن مؤتمر الشارقة للموارد البشرية يعد من أبرز أعمال الدائرة التي تحرص على تنظيمها، لذلك يتم عقد الاتفاقيات والشراكات ودعوة المؤسسات سواء الحكومية والخاصة للمساهمة بدورها في دعم توجهات المؤتمر، وما يهدف إليه كمنصة يشار إليها بالبنان في مجال الموارد البشرية من حيث المحاور التي تطرح وأوراق العمل التي تعد وما يتناوله الخبراء وذوو الاختصاص في مجال الموارد البشرية.

وأعرب بن خادم عن تقديره وثنائه لكافة الجهات الحكومية والخاصة التي بادرت من مسؤوليتها الاجتماعية وإيمانها بحتمية مشاركتها في هذا الحدث ليكون لها حضورها وتواجدها وبصمتها في أعمال المؤتمر، مشيراً إلى أن الدائرة تفخر بمثل تلك الشراكات مع جهات لها مكانتها ودورها الوطني في أن تسهم يداً بيد مع القائمين على المؤتمر والمساهمة في تنظيمه وإنجاح روافده.

من جانبه أكد الأستاذ دكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة على مشاركة جامعة الشارقة، وحرصها الدائم على أن تكون شريكاً أكاديمياً ومقراً لأعمال المؤتمر من منطلق ما تحظى بها الجامعة من خبرة علمية لتكون شريكاً من شركاء الدائرة.

وأوضح أن عنوان الدورة الخامسة للمؤتمر "استراتيجيات التأهيل الحديثة في مجتمع المعرفة" بالغ الأهمية، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب التي تضع منهجية تلبي الهدف.

فيما أشار محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام إلى ما تتبناه دائرة الموارد البشرية من رؤية تنسجم مع تطلعات حاكم الشارقة في صياغة أهداف المؤتمر من رؤى للعصر الجديد، يأخذ مساره على أرض الواقع بمبادرات ومشاريع وفعاليات تسعى إلى إعداد الكوادر البشرية في الشارقة على مختلف المستويات، لتكون جاهزة للنقلات الحضارية التي تمضي نحوها، لذا كانت مؤسسة الشارقة للإعلام حاضرة بتواجدها كراعي إعلامي للمؤتمر، مؤكداً إدراك مؤسسة الشارقة للإعلام لما تعنيه الرسالة الإعلامية في تفعيل وتعزيز تجارب نجاح مختلف المؤتمرات والمبادرات.

وأكد خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة لمواصلة رعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة لهذا الحدث، الذي أصبح من الأحداث الرئيسية في خريطة المؤتمرات التي تقام بالدولة، وتحظى برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة للمرة الخامسة.

مشيراً إلى حرص الغرفة على إنجاح المؤتمر لأهمية أهداف المؤتمر في تأهيل وتنمية الموارد البشرية المواطنة ورفد سوق العمل باحتياجاته من الكوادر البشرية.

وأشاد أحمد المهيري من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدائرة الموارد البشرية في تنظيم المؤتمر، موضحاً حرص الهيئة على المشاركة المستمرة في المؤتمر وتعزيز الشراكة بدعم هذا الحدث الهام باستمرار.

فيما لفتت نورة عباس أحمد من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إلى سعادة المعهد بهذا التعاون، وتواجده كشريك استراتيجي في المؤتمر، مؤكدة دعم ورعاية المعهد للتأهيل والتدريب في شراكته مع دائرة الموارد البشرية.

وأوضحت لمياء عبيد الشامسي من مطار الشارقة الدولي حرص الهيئة منذ بدايتها وإيماناً منها بأهمية الأيدي المدربة للحفاظ على ممتلكات الدولة، حيث تمتلك الإمارات بصفة عامة والشارقة بصفة خاصة نموذجاً يحتذى به في تحسين حياة المواطنين، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة من صاحب السمو حاكم الشارقة ودور الدائرة في هذا المجال ودعماً لها في تحقيق رؤاها.

من جهته أوضح حسن عبد الله البلغوني ممثل مصرف الشارقة الإسلامي بحرص المصرف على المشاركة سنوياً مع الدائرة، في ظل النجاح المتواصل لمؤتمر الشارقة للموارد البشرية في دوراته السابقة.

لافتاً إلى أن دائرة الموارد البشرية بالشارقة تحولت إلى محط للأنظار على مستوى المؤسسات والأفراد من المتخصصين في قطاع الموارد البشرية.