ولي عهد الشارقة يفتتح معرض "اكتشف كيرالا" في "إكسبو"

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الخميس، معرض "اكتشف كيرالا" التجاري الثقافي، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحكومة ولاية كيرالا الهندية، بالتعاون مع جريدة مادهيامام المليبارية الدولية، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وعقب الافتتاح قام سمو ولي عهد الشارقة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض، حيث استمع سموه إلى شرح وافٍ عما يتضمنه المعرض من منصات تعكس الفرص الاستثمارية الزراعية والصناعية والسياحية بمختلف أنواعها التي تقدمها حكومة ولاية كيرالا للتعاون مع إمارة الشارقة، إلى جانب مشاركات كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص المتخصصة في مختلف المجالات، والخدمات التي تقدمها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتفضل سموه بعدها بمباركة انطلاق الفعاليات الثقافية المصاحبة، حيث يطمح المعرض الى أن يمثل حلقة ثقافية، تستند على العلاقات التاريخية والتعاون المتبادل بين إمارة الشارقة وولاية كيرالا، عبر مجموعة من البرامج الثقافية والندوات التجارية والأمسيات الفنية والمسابقات العلمية، بالإضافة إلى ردهات المأكولات الشعبية والعروض المختلفة.

ويهدف المعرض، الذي يعتبر أكبر معرض هندي تجاري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ويستمر حتى 27 يناير الجاري، إلى تعزيز العلاقات التجارية والثقافية والودية بين إمارة الشارقة وولاية كيرالا، حيث يتوقع أن يمثل المعرض منصة مثالية لترويج العلامات التجارية والتواصل والاستكشاف والابتكار والنمو مع أكبر الشركات والمؤسسات التجارية والحكومية في الشارقة وولاية كيرالا.

كما يهدف أيضاً إلى أن يكون حدثاً سنوياً يجمع بين الشركات المحلية والعالمية من أجل تبادل الأفكار والخبرات وإنشاء الشراكات التجارية مع الشركات العالمية.

وأعرب سعادة عبد الله بن سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن سعادتهم بافتتاح المعرض، والذي يأتي استكمالاً للزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لولاية كيرالا الهندية في سبتمبر من العام الماضي لتوسيع مجالات ونطاقات التعاون المشترك بين إمارة الشارقة وولاية كيرالا.

وقال إن استضافة مركز اكسبو الشارقة للمعرض الاقتصادي والثقافي الهندي "اكتشف كيرالا"، ورعاية الغرفة للمعرض يندرج ضمن مساعي تقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وولاية كيرالا الهندية، وتسخير كافة امكانياتها لإنجاح كافة الأحداث التي تساهم في دفع العلاقات إلى مراحل متقدمة نحو المستقبل، وإلى آفاق أرحب وتوسيع قاعدة التعاون في مختلف المجالات.

وأكد العويس أن دخول غرفة الشارقة كشريك استراتيجي نابع من الحرص على مواصلة عملها في توسيع شراكاتها وعلاقاتها مع مختلف الجهات الاقتصادية في الشارقة، مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، خاصة وأن التبادل التجاري بين الامارات والهند حقق أرقاماً هائلة حيث وصل إلى 50 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن يشهد زيادة بنسبة 60٪ خلال الأعوام الثلاث المقبلة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة، والاقتصاد الرقمي والخدمات الذكية، والتي تعتبر دولة الإمارات رائدة فيها.

حضر افتتاح المعرض إلى جانب سمو ولي عهد الشارقة، كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وسعادة عبد الله بن سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس دائرة السياحة والإنماء التجاري، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

كما حضر الافتتاح سعادة فيبول قنصل عام الهند في دبي والإمارات الشمالية، ووليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وخالد بطي بن عبيد الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد كبير من رجال الأعمال والاقتصاديين في الإمارات والهند.