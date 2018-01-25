مركز شرطة خورفكان الشامل يقيم معرض التوعية البيئية لمرتادي المناطق الجبلية

الشارقة 24:

في إطار التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الحكومية بالمنطقة الشرقية، أقام مركز شرطة خورفكان الشامل معرض التوعية البيئية لمرتادي المناطق الجبلية الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية فرع المنطقة الشرقية في الواجهة الأمامية لخدمة العملاء بالمركز الشامل بحضور المقدم وليد خميس اليماحي رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل وعدد من الضباط والمتعاملين في المركز.

ويتضمن المعرض تعريف الزوار بقرار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة بالمحافظة على البيئة الجبلية من خلال مطويات تم توزيعها على الموظفين والمراجعين في المركز احتوت على إرشادات ومعلومات وقرارات صادرة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن حظر تشويه المناطق الجبلية في إمارة الشارقة، حيث تضمن القرار رقم (11) لسنة 2014 م حظر على المرتادين الرسوم والكتابة والنقش على الصخور الجبلية والتكوينات الطبيعية الأخرى في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى إقامة ساريات الأعلام أو أعمدة اللوحات كما يمنع تحريك الصخور أو النباتات الجبلية من مكانها أو التغيير في معالم الطبيعة الجبلية وفي حال مخالفة بنود القرار يعاقب المخالف بغرامة مالية قدرها 10000 درهم ومصادرة الموارد والأدوات المضبوطة والمستخدمة ويتحمل نفقات إزالة الإضرار، كما تضمن المعرض عرض عينات من الصخور الجبلية والنباتية الجبلية المحلية.

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين شرطة الشارقة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بتوعية الجمهور من العبث وتشويه الموارد الطبيعية التي تزدهر بها المنطقة والذي يجب علينا جميعاً المحافظة عليها ونشر هذه الثقافة بين جميع شرائح المجتمع.