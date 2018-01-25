سلطان القاسمي يستقبل رئيس الجامعة الأميركية بالقاهرة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، الخميس، بمكتب سموه في الجامعة، فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأميركية بالقاهرة والوفد المرافق له.

ورحب سموه برئيس الجامعة الأميركية بالقاهرة، وتبادل معه الأحاديث الودية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتطور الأكاديمي.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين الجامعتين، بما يعزز المسيرة العلمية والأكاديمية ويخدم الطرفين.

وقدم رئيس الجامعة الأميركية بالقاهرة شكره وامتنانه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، ودعم سموه المتواصل لكل ما من شأنه تطوير مجالات التعليم والبحث العلمي، مشيداً بالتقدم العلمي والأكاديمي في إمارة الشارقة من خلال إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية التي تقدم أفضل البرامج التعليمية.

حضر اللقاء الدكتور بيون شيرفيه مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة.