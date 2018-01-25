حاكم الشارقة يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الحكومة الإلكترونية في الإمارة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2018 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري في المادة (1) أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة المرفق بهذا المرسوم.



ويصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي:



1- الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة وما يتفق واختصاصاتها.



2- استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام المشار إليه في المادة (1) من هذا المرسوم.



ويُعمـل بهـذا المرسـوم مـن تاريـخ صـدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشـر فـي الجريـدة الرسميـة.