"عيادة على الهواء" موعد أسبوعي للتوعية والتثقيف الصحي عبر تلفزيون الشارقة

الشارقة 24:

تحظى البرامج الصحية باهتمام كبير على قنوات مؤسسة الشارقة للإعلام، الإذاعية والتلفزيونية، نظراً لما تلعبه هذه البرامج من دور فاعل في رفع مستوى الوعي الصحي بين المشاهدين والمستمعين، وتقديم المعلومات الدقيقة التي تسهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، الجسدية والنفسية، تماشياً مع توجهات المؤسسة في الارتقاء بالوعي المعرفي بين مختلف فئات المجتمع، داخل دولة الإمارات وخارجها.

ويعد برنامج "عيادة على الهواء" الذي يبث كل يوم ثلاثاء في الساعة العاشرة مساءً، ولمدة ساعة، عبر شاشة تلفزيون الشارقة، من أبرز هذه البرامج التي تحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل متواصل من الجمهور، حيث يقدم لهم البرنامج في كل حلقة من حلقاته مجموعة من الاستشارات الطبية التي تهدف بمجملها إلى توجيههم نحو الأسس الصحية السليمة وطرق الوقاية من الأمراض.



ويقدم البرنامج العديد من المعلومات المفيدة والثرية بطريقة ممتعة، عبر فقرات صحية وطبية توعوية، بغية تعزيز القيم الصحية، والتعريف بطرق العلاج، وذلك من خلال مجموعة من التقارير المصورة التي تتضمن عرضاً لأحدث ما توصل إليه الطب الحديث في معالجة الأمراض بالإضافة إلى التعريف بالأجهزة والابتكارات الطبية الحديثة.



وترتكز الفكرة الأساسية للبرنامج الذي تعده رحيلة الحوسني و سارة الدبيحي ويخرجه رائد الدلاتي، ويقدمه الإعلامي محمد الحوسني، على مبدأ الوقاية خير من العلاج، حيث يقوم البرنامج باستضافة نخبة مميزة من الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، وذلك للرد على استفسارات المشاهدين، وتقديم النصائح والإرشادات، بدءاً من الوقاية الصحية إلى الجراحة العلاجية.

وتمكن البرنامج عبر حلقاته التي تم عرضها العام الماضي، من تحقيق تفاعل كبير بين المشاهدين والمتابعين، حيث استقبل مئات المكالمات الهاتفية التي استفسر أصحابها عن حالات مرضية معينة، وطرق الوقاية من عدد من الأمراض، فضلاً عن الاهتمام المتزايد الذي أبداه الجمهور من خلال تواصله الدائم مع فريق العمل لمعرفة مواضيع الحلقات القادمة وطلب أرقام هواتف الأطباء الذين تمت استضافتهم.

وقالت رحيلة الحوسني، منتج منفذ البرنامج: "يأتي هذا البرنامج منسجماً مع نمط الحياة الصحي الذي تسعى إمارة الشارقة إلى التشجيع عليه، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن حرص مؤسسة الشارقة للإعلام على تقديم رسالة إعلامية هادفة، تضع المجتمع، واحتياجاته، الصحية والثقافية والترفيهية والاجتماعية، في مقدمة اهتماماتها".

بدوره قال رائد دلاتي، مخرج البرنامج: "جاء برنامج عيادة على الهواء ليؤكد استراتيجية المؤسسة الرامية إلى دعم كافة التوجهات والأفكار التي من شأنها تعزيز الوعي الصحي بين الأفراد، والتي تعكس روح الشارقة، وتؤكد دورها في وضع الإنسان وصحته وسلامته ضمن المخطط التنموي، الذي يهدف إلى بث طرق العيش وفق أساليب صحية، تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع".



يشار إلى أن مؤسسة الشارقة للإعلام، تعنى بتنمية وتطوير القطاع الإعلامي في الإمارة، وتحتضن عدداً من القنوات التلفزيونية والإذاعية، هي: قناة الشارقة، وقناة الشارقة الرياضية، وقناة الشرقية من كلباء، وقناة الوسطى من الذيد، وقناة الشارقة 2، وإذاعة الشارقة، وإذاعة القرآن الكريم من الشارقة، إضافة إلى مركز الشارقة للتدريب الإعلامي.

وتضع المؤسسة جملة من الأهداف الرئيسية التي تحدد إطار عملها، وترسم مساره، وذلك من خلال المساهمة بتطوير الكوادر الإعلامية الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية، وتعزيز دور الإعلام خاصة في مجال بناء الأسرة وترابطها، وتطوير الأداء الإعلامي ليقوم على المهنية، والتميز، والإبداع، والحرية المسؤولة، والتقيّد بأخلاقيات الإعلام.