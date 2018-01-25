العربية للطيران ووزارة السياحة العمانية يعلنان عن فعاليات مهرجان مسقط

الشارقة 24:

عقدت وزارة السياحة العمانية، بالتعاون مع العربية للطيران، مؤتمراً صحافياً، الأربعاء، بفندق شنجريلا دبي للإعلان عن تفاصيل الأنشطة والفعاليات الجديدة لدورة مهرجان مسقط 2018، الذي بدأ يوم 18 يناير الجاري ويستمر حتى 10 فبراير المقبل.

حضر المؤتمر الصحفي كل من حبيب الزواوي مساعد مدير مهرجان مسقط، ومحمد سيف الريامي مدير دائرة المكاتب الخارجية السياحية بوزارة السياحة العمانية، ومثّل العربية للطيران راجيش نارولا المدير الإقليمي لدولة الإمارات وسلطنة عمان.

وأكد جمال صادق المدير الإقليمي لوزارة السياحة العمانية في دول مجلس التعاون، أن اختيار دبي لإقامة هذا المؤتمر دليل على الأهمية التي تحظى بها في سلطنة عمان كوجهة استراتيجية بالمنطقة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الفعالية هو تعريف المواطن والمقيم والزائر على ما يحتويه المهرجان من مناشط وعروض وباقات مختلفة تقدمها وزارة السياحة، بالتعاون مع العربية للطيران لزيارة مهرجان مسقط، والتي تشمل الإقامة في فنادق 3 و4 و5 نجوم.

وقال الريامي إن فنادق عمان سجلت ارتفاعاً في متوسط أشغال الفنادق خلال عام 2017 بنسبة 4%، رغم الظروف المحيطة التي أثرت على سوق السياحة في المنطقة رغم زيادة عدد الغرف المتاحة في السلطنة بنسبة 8%، مما يؤكد الأداء الثابت والمتطور لسوق السياحة العماني على مستوى المنطقة.

من جانب أخر أفاد حبيب الزواوي مساعد مدير مهرجان مسقط ان مهرجان هذا العام يأتي تحت شعار "لنحتفل معاً"، ويمثل وجهة عائلية وملتقى للفكر والثقافة والفنون وهو نقطة التقاء وتعارف حضاري بين مختلف دول العالم، كما يُعد إحدى الوجهات السياحية للسلطنة حيث يتعرف الزائر على العديد من الوجهات السياحية للسلطنة، ومدى تنوع الفنون والحرف اليدوية وكذلك الحضارات والفنون الأخرى، كما تأتي النسخة الحالية العشرين مختلفة منذ انطلاقه المهرجان عام 1998.